В Сети ругаются из-за российского Женского стендапа на Майдане: Вы не о**ели там?
7 июня анонсировано шоу российского коллектива, которое пройдет в МЦКИ на Аллее Героев Небесной Сотни
Российский комедийный проект "Женский стендап" приедет в Киев в следующем месяце. Шоу анонсировано на 7 июня и пройдет оно в МЦКИ на Аллее Героев Небесной Сотни. Этот и возмутило пользователей соцсетей.
В комментариях под постом в Facebook начался спор о том, можно ли проводить в этом месте шоу звезд ТНТ.
"У меня вопрос: вы там не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" – написал автор публикации.
- "Твари продажные"
- "Офигеть"
- "Я думал, они в "Украине" будут... Нацгвардия будет охранять... Нет?"
В Сети действительно можно купить билеты на "Женский стендап", стоимость которых – от 400 до 1400 гривень.
Ранее мы рассказывали, почему в Украине продают билеты на концерт Моргенштерна, которого внесли в черный список.
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