В Сети ругаются из-за российского Женского стендапа на Майдане: Вы не о**ели там?

7 июня анонсировано шоу российского коллектива, которое пройдет в МЦКИ на Аллее Героев Небесной Сотни

Фото: Facebook

Российский комедийный проект "Женский стендап" приедет в Киев в следующем месяце. Шоу анонсировано на 7 июня и пройдет оно в МЦКИ на Аллее Героев Небесной Сотни. Этот и возмутило пользователей соцсетей.

В комментариях под постом в Facebook начался спор о том, можно ли проводить в этом месте шоу звезд ТНТ.

"У меня вопрос: вы там не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" – написал автор публикации.

"Твари продажные"

"Офигеть"

"Я думал, они в "Украине" будут... Нацгвардия будет охранять... Нет?"

Скриншот: Facebook Романа Ковалева

Скриншот: Facebook Романа Ковалева

В Сети действительно можно купить билеты на "Женский стендап", стоимость которых – от 400 до 1400 гривень.

Скриншот: karabas.com

Ранее мы рассказывали, почему в Украине продают билеты на концерт Моргенштерна, которого внесли в черный список.

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