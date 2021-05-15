Приходько обвиняют в пиаре на волне скандала с Меладзе и Лорак

Анастасия Приходько накануне высказалась о заявлении Ани Лорак, признавшейся, что известный продюсер предлагал ей интим

Вчера Анастасия Приходько высказала свое мнение о скандале, который разразился вокруг известного продюсера Константина Меладзе. Ани Лорак намекнула, что он предлагал ей интимные отношения в обмен на карьерное продвижение.

Приходько опубликовала у себя в Instagram пост, в котором прокомментировала ситуацию. Певица написала, что она не вела себя так, чтобы кто-то мог предложить ей интим. Позже Приходько призналась, что переживала не лучшие времена во время сотрудничества с ее бывшим продюсером Константином Меладзе.

Она также сделала еще одну публикацию, в которой объяснила свои слова: "Я не говорила конкретно про Лорак. Я свечу не держала и мне не интересно, что там было. Но, дуэт все же был с Валерием Меладзе и работа с ним была. Я не защищаю и не поливаю грязью никого из фигурантов скандала. Более того, я не планировала к нему присоединяться".

В соцсети на пост Приходько отреагировали весьма бурно. Некоторые пользователи обвинили артистку в пиаре, а некоторые – поддержали:

"Не надо пиариться на имени Ани Лорак!"

"Из серии "А как же я! Меня забыли!"

"Настюша, не вникай в эти передряги, ты самая лучшая и этим все сказано"

"Если не хотела скандал, не нужно было комментировать ничего, а вы хотели попиариться на этом"

Скриншот: instagram.com/prykhodko_official

Скриншот: instagram.com/prykhodko_official

Ранее экс-участница "ВИА Гры" Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой.

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