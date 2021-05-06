Баста выпустил клип на трек Война после приезда в Украину. Рэперу напомнили, что его ищут в Киеве

Появление рэпера Басты в Украине вызвало немалый интерес как среди его поклонников, так и хейтеров. После этого артист выпустил провокационный клип

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, который на днях законно въехал в Украину после трехлетнего запрета, выпустил клип с новой аранжировкой трека "Война". Песня, которая была выпущена еще в 2007 году, теперь записана совместно с российской инди-группой Therr Maitz. В Сети уже отреагировали на новую работу артистов: одни раскритиковали песню, другие – негативно отнеслись к самому рэперу из-за его выступлений в Крыму несколько лет назад.

Премьера музыкального видео состоялась на YouTube-канале Therr Maitz. Ролик был снят в стиле лайв-концерта, а Басте подпевали фанаты.

Слушатели неоднозначно прокомментировали видео. Такая реакция появилась на фоне слухов о том, что артисту не рады в украинской столице. Более того, вчера охрана Басты напала на украинца из-за напоминания о Крыме.

"Тебя в Киеве ищут"

"Надеюсь ты в Украину никогда не прилетишь"

"Такую песню испоганили. Мракобесие какое-то"

"Аранжировка масштабнее чем сам "артист" Баста"

Напомним, что Баста прокомментировал визит в Киев и заявил, что не собирается отменять концерты в Украине.

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