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Умер Хью Кияс-Берн – злодей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Сегодня, 23:38

Актер умер в возрасте 73 лет

В среду, 2 декабря, ушел из жизни Хью Кияс-Берн – австралийский актер, который сыграл Несмертного Джо в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости".

Об этом в Twitter сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган.

Он рассказал, что Хью Кияс-Берн посвящал себя экологическим и гуманитарным проблемам.

Фото: Тед Гейган/Twitter
Фото: Тед Гейган/Twitter

"Хью Кейс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, скончался в возрасте 73 лет. Я неизменно поражен тем, что он сыграл главного антагониста – Потрошителя – в фильме "Безумный Макс" 1979 года и основного антагониста "Безумный Макс: Дорога Ярости" в 2015 году – Несмертного Джо", – написал Гейган.

Фото: Тед Гейган/Twitter
Фото: Тед Гейган/Twitter

Также мы писали о том, что умерла звезда фильма "Собачье сердце".

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