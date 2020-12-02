Умер Хью Кияс-Берн – злодей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Актер умер в возрасте 73 лет

В среду, 2 декабря, ушел из жизни Хью Кияс-Берн – австралийский актер, который сыграл Несмертного Джо в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости".

Об этом в Twitter сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган.

Он рассказал, что Хью Кияс-Берн посвящал себя экологическим и гуманитарным проблемам.

Фото: Тед Гейган/Twitter

"Хью Кейс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, скончался в возрасте 73 лет. Я неизменно поражен тем, что он сыграл главного антагониста – Потрошителя – в фильме "Безумный Макс" 1979 года и основного антагониста "Безумный Макс: Дорога Ярости" в 2015 году – Несмертного Джо", – написал Гейган.

Фото: Тед Гейган/Twitter

Также мы писали о том, что умерла звезда фильма "Собачье сердце".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться