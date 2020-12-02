Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Актрисе было 86 лет

Сегодня стало известно о смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой. Ей было 86 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Актриса умерла 1 декабря. Причина смерти не сообщается. При этом отмечается, что актриса долгое время болела.

Нина Иванова Фото: Скриншот из YouTube

Первую свою роль Нина Иванова сыграла в десять лет в фильме "Жила-была девочка". Ее можно увидеть фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть". Наибольшую популярность ей принесла роль Татьяна Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице". В1950-х годах эта картина стала одной из самых популярных в прокате, собрав у экранов свыше 30 миллионов зрителей. В качестве режиссера Нина Иванова сняла несколько эпизодов "Ералаша."

Прощание с актрисой состоится 4 декабря.

Также сегодня мы сообщали о смерти звезды фильма "Собачье сердце".

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