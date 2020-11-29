Названа официальная причина смерти Шона Коннери

Звезда кино умер в возрасте 90 лет

Звезда "бондианы" Шон Коннери умер в возрасте 90 лет на Багамах. Спустя почти месяц после кончины знаменитого актера названа официальная причина его смерти.

Так, сэр Шон Коннери умер от пневмонии и сердечной недостаточности во сне. Об этом говорится в свидетельстве о смерти экранного Джеймса Бонда, пишет Daily Mail.

Шон Коннери Фото: Imdb.com

Официальной причиной смерти легенды была названа "дыхательная недостаточность", вызванная пневмонией, старостью и фибрилляцией предсердий – сердечным заболеванием, вызывающим нерегулярную и учащенную частоту сердечных сокращений.

В последние годы жизни у Коннери было несколько серьезных проблем со здоровьем: перед выходом на пенсию в 90-х годах он лечился от рака горла, а в марте 2006 года ему удалили опухоль из почки.

Ранее мы вспоминали самые знаковые роли Шона Коннери.

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