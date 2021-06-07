Мультиталант и великий сказочник. Каким был Резо Габриадзе – сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза"

Знаменитый грузинский режиссер, сценарист и художник Резо Габриадзе, который также был основателем Тбилисского театра марионеток, скончался на 84-м году жизни

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!", Рено Габриадзе Фото: Facebook, kino-teatr.ru

Вчера, 6 июня, стало известно о смерти известного драматурга и режиссера Резо Габриадзе, который написал сценарии более чем к 35 фильмам. Самыми известными его работами стали трагикомедии "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Не горюй!", "Паспорт", которые он написал совместно со знаменитым советским и российским режиссером Георгием Данелией.

Напомним, что в прошлом месяце ушла из жизни знаменитая писательница Екатерина Вильмонт.

Кончину Резо Габриадзе подтвердил его сын, актер Леван Габриадзе. Об этом сообщает Sputnik Грузия. Каким мир запомнит Резо Габриадзе и какое наследие он оставил – читайте далее.

Резо Габриадзе и Георгий Данелия Фото: dubikvit.livejournal.com

Мультиталант Резо Габриадзе

Резо Габриадзе родом из Кутаиси. Будущий драматург изначально учился на журналиста, а затем поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров – в 2019 году им было присвоено имени Георгия Данелии. Впоследствии Резо стал постоянным соавтором Данелии.

Кинокритик Андрей Плахов в Facebook назвал Резо Габриадзе человеком из категории "мультиталантов".

"Фактически он был духовным лидером грузинской "новой волны". В 1960–1970-е кино в Грузии стало делом национального престижа, а в мире приобрело репутацию "островка античности и Ренессанса" – так характеризовали в ту пору мироощущение и стиль авторов грузинской киношколы, одним из отцов которой стал несший этот ренессансный дух Резо Габриадзе".

Действительно, помимо театральной деятельности и многочисленных работ в кино, Резо Габриадзе также писал картины, был мастером книжной графики и скульптором. Работы Резо до сих пор представлены в различных коллекциях в Европе и США. В 1994 году в Санкт-Петербурге установили памятник-шутку Чижику-пыжику – именно Резо был его автором.

Памятник Чижику-Пыжику Фото: facebook.com

Великий сказочник

Как драматург и театральный режиссер Резо Габриадзе работал в Швейцарии (постановка "Осень моей весны"), в США, где его пьесу "Запрещенное Рождество, или Доктор и больной" показывали в самом Линкольн-центре. За несколько десятилетий спектакли драматурга шли в различных городах Штатов, а также в Канаде. В своем театре в Тбилиси, который Резо основал в 1981 году, он сам создавал кукол для спектаклей и "оживлял" их в постановках.

Но в какой бы сфере ни проявлял себя Резо Габриадзе, его творения всегда оставались сказками. Журналист и кинокритик Леонид Парфенов отметил в Facebook, что это самый сложный жанр, но именно так Резо видел жизнь.

"Он был сценаристом, режиссером, художником и много кем еще. Но все его творения: фильмы, спектакли, куклы, Чижик-пыжик на Фонтанке, наклоненная башенка с часами в Тбилиси, книги с рисунками автора, автобиографический мультфильм "Знаешь, мама, где я был?" — они сказки. Может, самый трудный и мудрый жанр. Габриадзе так видел жизнь, возвращая нам ее преображенной. Дорогой батоно Резо, спасибо Вам за этот праздник, который с нами навсегда".

Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси Фото: gabriadze.com

Напомним, что недавно умерла 30-летняя болгарская актриса Лорина Камбурова, снимавшаяся в известных американских фильмах ужасов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться