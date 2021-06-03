Каннский кинофестиваль объявил программу. Украинский фильм тоже в списке

В этом году крупнейший киносмотр мира снова пройдет в полноценном формате с красной дорожкой, где звезды кино со всего мира снова покажут наряды, а кинематографисты со всего мира – новые работы

Сергей Лозница на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Знаменитый Каннский кинофестиваль, который был перенесен с мая на июль, объявил программу. Киносмотр пройдет с 6 по 17 июля, а специальной гостьей церемонии открытия в этом году станет 58-летняя Джоди Фостер. Оскароносная актриса и режиссер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь". В прошлом этот приз получали такие кинозвезды, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

Программа кинофестиваля была опубликована на официальном сайте. Во внеконкурсной программе оказался и документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр". До этого в Каннах киноленты режиссера уже не раз соревновались за победу в основном конкурсе.

Конкурсная программа:

Анетт (Леос Каракс)

Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон)

Непорочная дева (Пол верховен)

Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников)

Память (Апичатпонг Вирасетакул)

Париж, 13-й район (Жак Одиар)

День флага (Шон Пенн)

Герой (Асгар Фархади)

Three Floors (Нанни Моретти)

La fracture (Катрин Корсини)

Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев)

Casablanca Beats (Набиль Аюш)

Купер номер шесть (Юхо Куосманен)

История моей жены (Ильдико Эньеди)

Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути)

Худший человек на свете (Йоаким Триер)

Les Intranquilles (Жоаким Лафосс)

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)

Red Rocket (Шон Бэйкер)

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)

Nitram (Джастин Курзель)

Lingui (Махамат-Салех Харун)

Титан (Джулия Дюкорно)

72-й Каннский кинофестиваль Фото: Getty Images

Внеконкурсная программа:

The Velvet Underground (Тодд Хейнс)

Тихий омут (Том МакКарти)

In His Lifetime (Эмманюэль Берко)

Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим)

Bac Nord (Седрик Жименес)

Бабий Яр (Сергей Лозница)

Алина, голос любви (Валери Лемерсье)

Полуночные показы

Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец)

Mariner of the mountains (Карим Айнуз)

H6 (Yé Yé)

Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун)

Mariner of the mountains (Карим Айнуз)

Программа "Особый взгляд":

Разжимая кулаки (Кира Коваленко)

После Янга (Когонада)

Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо)

BONNE MERE (Афсиа Эрзи)

Дело (Алексей Герман)

Blue Bayou (Джастин Чон)

Commitment Hasan (Hasan Semih)

Фреда (Жессика Женьес)

Невиновные (Эскиль Вогт)

Lamb (Вальдимар Йоханнссон)

Moneyboys (B.C Yi)

Un Monde (Лаура Вандел)

Смотрите в ролике, как звезды блистали на красной дорожке последнего перед пандемией Каннского кинофестиваля-2019:

Напомним, что прошлой осенью из-за пандемии Каннский кинофестиваль прошел в мини-формате.

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