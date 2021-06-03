Каннский кинофестиваль объявил программу. Украинский фильм тоже в списке
В этом году крупнейший киносмотр мира снова пройдет в полноценном формате с красной дорожкой, где звезды кино со всего мира снова покажут наряды, а кинематографисты со всего мира – новые работы
Знаменитый Каннский кинофестиваль, который был перенесен с мая на июль, объявил программу. Киносмотр пройдет с 6 по 17 июля, а специальной гостьей церемонии открытия в этом году станет 58-летняя Джоди Фостер. Оскароносная актриса и режиссер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь". В прошлом этот приз получали такие кинозвезды, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.
Программа кинофестиваля была опубликована на официальном сайте. Во внеконкурсной программе оказался и документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр". До этого в Каннах киноленты режиссера уже не раз соревновались за победу в основном конкурсе.
- Анетт (Леос Каракс)
- Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон)
- Непорочная дева (Пол верховен)
- Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников)
- Память (Апичатпонг Вирасетакул)
- Париж, 13-й район (Жак Одиар)
- День флага (Шон Пенн)
- Герой (Асгар Фархади)
- Three Floors (Нанни Моретти)
- La fracture (Катрин Корсини)
- Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев)
- Casablanca Beats (Набиль Аюш)
- Купер номер шесть (Юхо Куосманен)
- История моей жены (Ильдико Эньеди)
- Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути)
- Худший человек на свете (Йоаким Триер)
- Les Intranquilles (Жоаким Лафосс)
- Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)
- Red Rocket (Шон Бэйкер)
- Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
- Nitram (Джастин Курзель)
- Lingui (Махамат-Салех Харун)
- Титан (Джулия Дюкорно)
- The Velvet Underground (Тодд Хейнс)
- Тихий омут (Том МакКарти)
- In His Lifetime (Эмманюэль Берко)
- Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим)
- Bac Nord (Седрик Жименес)
- Бабий Яр (Сергей Лозница)
- Алина, голос любви (Валери Лемерсье)
- Полуночные показы
- Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)
- CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец)
- Mariner of the mountains (Карим Айнуз)
- H6 (Yé Yé)
- Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун)
- Mariner of the mountains (Карим Айнуз)
- Разжимая кулаки (Кира Коваленко)
- После Янга (Когонада)
- Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо)
- BONNE MERE (Афсиа Эрзи)
- Дело (Алексей Герман)
- Blue Bayou (Джастин Чон)
- Commitment Hasan (Hasan Semih)
- Фреда (Жессика Женьес)
- Невиновные (Эскиль Вогт)
- Lamb (Вальдимар Йоханнссон)
- Moneyboys (B.C Yi)
- Un Monde (Лаура Вандел)
Смотрите в ролике, как звезды блистали на красной дорожке последнего перед пандемией Каннского кинофестиваля-2019:
Напомним, что прошлой осенью из-за пандемии Каннский кинофестиваль прошел в мини-формате.
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