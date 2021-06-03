Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Каннский кинофестиваль объявил программу. Украинский фильм тоже в списке

Сегодня, 14:55

В этом году крупнейший киносмотр мира снова пройдет в полноценном формате с красной дорожкой, где звезды кино со всего мира снова покажут наряды, а кинематографисты со всего мира – новые работы

Сергей Лозница на Каннском кинофестивале
Сергей Лозница на Каннском кинофестивале
Фото: Getty Images

Знаменитый Каннский кинофестиваль, который был перенесен с мая на июль, объявил программу. Киносмотр пройдет с 6 по 17 июля, а специальной гостьей церемонии открытия в этом году станет 58-летняя Джоди Фостер. Оскароносная актриса и режиссер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь". В прошлом этот приз получали такие кинозвезды, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

Программа кинофестиваля была опубликована на официальном сайте. Во внеконкурсной программе оказался и документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр". До этого в Каннах киноленты режиссера уже не раз соревновались за победу в основном конкурсе.

Конкурсная программа:

  • Анетт (Леос Каракс)
  • Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон)
  • Непорочная дева (Пол верховен)
  • Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников)
  • Память (Апичатпонг Вирасетакул)
  • Париж, 13-й район (Жак Одиар)
  • День флага (Шон Пенн)
  • Герой (Асгар Фархади)
  • Three Floors (Нанни Моретти)
  • La fracture (Катрин Корсини)
  • Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев)
  • Casablanca Beats (Набиль Аюш)
  • Купер номер шесть (Юхо Куосманен)
  • История моей жены (Ильдико Эньеди)
  • Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути)
  • Худший человек на свете (Йоаким Триер)
  • Les Intranquilles (Жоаким Лафосс)
  • Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)
  • Red Rocket (Шон Бэйкер)
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
  • Nitram (Джастин Курзель)
  • Lingui (Махамат-Салех Харун)
  • Титан (Джулия Дюкорно)

72-й Каннский кинофестиваль
72-й Каннский кинофестиваль
Фото: Getty Images

Внеконкурсная программа:

  • The Velvet Underground (Тодд Хейнс)
  • Тихий омут (Том МакКарти)
  • In His Lifetime (Эмманюэль Берко)
  • Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим)
  • Bac Nord (Седрик Жименес)
  • Бабий Яр (Сергей Лозница)
  • Алина, голос любви (Валери Лемерсье)
  • Полуночные показы
  • Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

Спецпоказы:

  • CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец)
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз)
  • H6 (Yé Yé)
  • Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун)
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз)

Программа "Особый взгляд":

  • Разжимая кулаки (Кира Коваленко)
  • После Янга (Когонада)
  • Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо)
  • BONNE MERE (Афсиа Эрзи)
  • Дело (Алексей Герман)
  • Blue Bayou (Джастин Чон)
  • Commitment Hasan (Hasan Semih)
  • Фреда (Жессика Женьес)
  • Невиновные (Эскиль Вогт)
  • Lamb (Вальдимар Йоханнссон)
  • Moneyboys (B.C Yi)
  • Un Monde (Лаура Вандел)

Смотрите в ролике, как звезды блистали на красной дорожке последнего перед пандемией Каннского кинофестиваля-2019:

Напомним, что прошлой осенью из-за пандемии Каннский кинофестиваль прошел в мини-формате.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Обвиненный в педофилии Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино - первые фото Netflix назвал бандеровцев "нацистскими колаборантами"? Разбираемся, что случилось Помните ненавидящую далматинцев Стервеллу? Из нового фильма мы узнали, что с ней произошло на самом деле
кино Каннский кинофестиваль украинское кино
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярные статьи

Сегодня, 14:23Психо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

Сегодня, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Вчера, 19:45Звездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Новости партнеров

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Топ-5 мест для прогулок в Киеве от Натальи Могилевской
Топ-5 мест для прогулок в Киеве от Натальи Могилевской
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять