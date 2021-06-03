Наталка Ворожбит – лауреат кинопремии Золота Дзиґа в номинации Открытие года. Рассказываем о режиссере

Украинский режиссер Наталья Ворожбит стала победительницей Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года"

Фото: Сегодня

В преддверии ежегодной церемонии награждения кинопремии "Золота Дзиґа", которая состоится 12 июня, была определена обладательница награды "Открытие года". Определение победителя прошло на закрытом заседании Правления и Наблюдательного Совета путем анонимного голосования. Претендентами на премию "Открытие года" могли стать персоналии, которые отличились выдающимися достижениями или достижениями в украинском кинематографе за прошедший год. В этом году награду присудили драматургине, режиссеру и сценаристке Наталии Ворожбит.

Наталья Ворожбит прежде всего известна по таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле". Кроме того, Наталья выступала шоураннером и сценаристом сериала "Поймать Кайдаша". А в минувшем году дебютировала как режиссер – ее фильм "Плохие дороги" получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

"Плохие дороги" Фото: facebook.com/uafilmacademy

"Учитывая, что я дебютантка, то любая награда имеет для меня большое значение, это – как большой кредит доверия на следующие работы. Особенно важно получать награды в своей стране, когда нашу работу оценивают лучшие представители киносообщества. Я бы хотела эту награду посвятить продюсеру фильма Юрию Минзянову, который верил, что делает открытие и который сделал все, чтобы оно осуществилось", – отметила Наталья Ворожбит.

Имена других лауреатов Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут объявлены ​​12 июня во время торжественной церемонии награждения.

Также вы можете проголосовать за лучший фильм кинопремии "Золота Дзиґа-2021".

Смотрите сюжет о премьере фильма Олега Сенцова "Номера":

Напомним, что сегодня Каннский кинофестиваль объявил программу, в которую попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2021

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