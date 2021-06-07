Мультиталант і великий казкар. Яким був Резо Габріадзе – сценарист "Міміно" і "Кін-дза-дза"
Знаменитий грузинський режисер, сценарист і художник Резо Габріадзе, який також був засновником Тбіліського театру маріонеток, помер на 84-му році життя
Вчора, 6 червня, стало відомо про смерть відомого драматурга і режисера Резо Габріадзе, який написав сценарії більш ніж до 35 фільмів. Найвідомішими його роботами стали трагікомедії "Міміно", "Кін-дза-дза!", "Не журись!", "Паспорт", які він написав спільно зі знаменитим радянським і російським режисером Георгієм Данелією.
Нагадаємо, що минулого місяця пішла із життя знаменита письменниця Катерина Вільмонт.
Кончину Резо Габріадзе підтвердив його син, актор Леван Габріадзе. Про це повідомляє Sputnik Грузія. Яким світ запам'ятає Резо Габріадзе і яку спадщину він залишив – читайте далі.
Резо Габріадзе родом з Кутаїсі. Майбутній драматург спочатку вчився на журналіста, а потім вступив на Вищі курси сценаристів і режисерів – у 2019 році їм було надано ім'я Георгія Данелії. Згодом Резо став постійним співавтором Данелії.
Кінокритик Андрій Плахов у Facebook назвав Резо Габріадзе людиною з категорії "мультиталант".
Дійсно, крім театральної діяльності та численних робіт у кіно, Резо Габріадзе також писав картини, був майстром книжкової графіки і скульптором. Роботи Резо досі представлені в різних колекціях в Європі та США. У 1994 році в Санкт-Петербурзі поставили пам'ятник-жарт Чижику-пижику – саме Резо був його автором.
Як драматург і театральний режисер Резо Габріадзе працював у Швейцарії (постановка "Осінь моєї весни"), у США, де його п'єсу "Заборонене Різдво, або Лікар і хворий" показували в самому Лінкольн-центрі. За кілька десятиліть спектаклі драматурга йшли на сценах різних міст Штатів, а також у Канаді. У своєму театрі в Тбілісі, який Резо заснував у 1981 році, він сам створював ляльок для вистав і "оживляв" їх у постановках.
Але в якій би сфері не показував себе Резо Габріадзе, його творіння завжди залишалися казками. Журналіст і кінокритик Леонід Парфьонов зазначив у Faceboo , що це найскладніший жанр, але саме так Резо бачив життя.
Нагадаємо, що недавно померла 30-річна болгарська актриса Лорина Камбурова, що знімалася у відомих американських фільмах жахів.
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