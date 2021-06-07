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Мультиталант і великий казкар. Яким був Резо Габріадзе – сценарист "Міміно" і "Кін-дза-дза"

Сьогодні, 12:12

Знаменитий грузинський режисер, сценарист і художник Резо Габріадзе, який також був засновником Тбіліського театру маріонеток, помер на 84-му році життя

Кадр з фільму "Кін-дза-дза!", Рено Габріадзе
Кадр з фільму "Кін-дза-дза!", Рено Габріадзе
Фото: Facebook, kino-teatr.ru

Вчора, 6 червня, стало відомо про смерть відомого драматурга і режисера Резо Габріадзе, який написав сценарії більш ніж до 35 фільмів. Найвідомішими його роботами стали трагікомедії "Міміно", "Кін-дза-дза!", "Не журись!", "Паспорт", які він написав спільно зі знаменитим радянським і російським режисером Георгієм Данелією.

Нагадаємо, що минулого місяця пішла із життя знаменита письменниця Катерина Вільмонт.

Кончину Резо Габріадзе підтвердив його син, актор Леван Габріадзе. Про це повідомляє Sputnik Грузія. Яким світ запам'ятає Резо Габріадзе і яку спадщину він залишив – читайте далі.

Резо Габріадзе і Георгій Данелія
Резо Габріадзе і Георгій Данелія
Фото: dubikvit.livejournal.com

Мультиталант Резо Габріадзе

Резо Габріадзе родом з Кутаїсі. Майбутній драматург спочатку вчився на журналіста, а потім вступив на Вищі курси сценаристів і режисерів – у 2019 році їм було надано ім'я Георгія Данелії. Згодом Резо став постійним співавтором Данелії.

Кінокритик Андрій Плахов у Facebook назвав Резо Габріадзе людиною з категорії "мультиталант".

"Фактично він був духовним лідером грузинської "нової хвилі". У 1960-1970-ті кіно в Грузії стало справою національного престижу, а в світі набуло репутації "острівця античності та Ренесансу" – так характеризували в ту пору світосприйняття і стиль авторів грузинської кіношколи, одним з батьків якої став Резо Габріадзе, який ніс цей ренесансний дух".

Дійсно, крім театральної діяльності та численних робіт у кіно, Резо Габріадзе також писав картини, був майстром книжкової графіки і скульптором. Роботи Резо досі представлені в різних колекціях в Європі та США. У 1994 році в Санкт-Петербурзі поставили пам'ятник-жарт Чижику-пижику – саме Резо був його автором.

Пам'ятник Чижику-Пижику
Пам'ятник Чижику-Пижику
Фото: facebook.com

Великий казкар

Як драматург і театральний режисер Резо Габріадзе працював у Швейцарії (постановка "Осінь моєї весни"), у США, де його п'єсу "Заборонене Різдво, або Лікар і хворий" показували в самому Лінкольн-центрі. За кілька десятиліть спектаклі драматурга йшли на сценах різних міст Штатів, а також у Канаді. У своєму театрі в Тбілісі, який Резо заснував у 1981 році, він сам створював ляльок для вистав і "оживляв" їх у постановках.

Але в якій би сфері не показував себе Резо Габріадзе, його творіння завжди залишалися казками. Журналіст і кінокритик Леонід Парфьонов зазначив у Faceboo , що це найскладніший жанр, але саме так Резо бачив життя.

"Він був сценаристом, режисером, художником і багато ким ще. Але всі його творіння: фільми, вистави, ляльки, Чижик-пижик на Фонтанці, нахилена вежа з годинником у Тбілісі, книги з малюнками автора, автобіографічний мультфільм "Знаєш, мамо, де я був?" – вони казки. Може, найважчий і наймудріший жанр. Габріадзе так бачив життя, повертаючи нам його змінене. Дорогий батоно Резо, дякую Вам за це свято, яке з нами назавжди".

Театр маріонеток Резо Габріадзе в Тбілісі
Театр маріонеток Резо Габріадзе в Тбілісі
Фото: gabriadze.com

Нагадаємо, що недавно померла 30-річна болгарська актриса Лорина Камбурова, що знімалася у відомих американських фільмах жахів.

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