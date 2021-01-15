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Украинскую рэп-вокалистку обвинили в "зраде": она спела с российскими артистами

Сегодня, 19:33

Алину раскритиковали за сотрудничество с российскими артистами

Украинская рэп-исполнительница Alina Pash приняла участие в проекте с российскими звездами, чем вызвала возмущения у своих поклонников.

На днях к 130-летию со дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама, вышел трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда". Кроме Алины, его записи приняли участие Леонид Агутин, Noize MC, Оксимирон, Илья Лагутенко и другие.

Alina Pash исполнила песню на стихотворение "Среди лесов, унылых и заброшенных", часть которого спела на украинском.

ALINA PA$H (@alinapash)

Из-за сотрудничества с российскими музыкантами на Алину напали хейтеры: "Сейчас бы сотрудничать с Агутиным, который посещал оккупированный Крым. Стыдоба", "Какая-то тупая русня", "Не надоело сотрудничать с оккупантами и примазываться к российскому продакшену?".

Скриншот: instagram.com/alinapash

В комментариях под видео Алины на YouTube ее поклонники также выразили негодование. Они возмутились и тем, что всех участников проекта приглашают в Москву на концерт.

"Еще одной работой Алина показывает, как уверенно двигается "за поребрик", "Гоу в Москву, Алинка?", "Русский контент – невозможен, прощайте", – пишут в комментариях.

Скриншот: YouTube

Стоит отметить, что многим очень понравилась работа Паш – поклонники написали десятки положительных отзывов и стали на ее защиту.

"Песня четко и ясно дает посыл про оккупантов, которые приходят на чужую землю и, озверев, не жалеют ни стариков, ни детей. Эта песня как олицетворение боли от того, что сейчас в нашем государстве. И именно на русском, по моему мнению, потому что это язык оригинала стихотворения, и именно на русском, чтобы услышали те, для кого это адресовалось", "Невероятно", "Мне очень понравилось", "Круто, очень глубоко", – поддержали Алину подписчики.

Скриншот: YouTube

Напомним, в 2019 году Алина Паш призналась, что ей и ее семье угрожают избиением из-за поездок в Россию и аннексированный Крым.

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