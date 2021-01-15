Поматросила и бросила: все о скандальном разводе Грачевского и его молодой жены-украинки

Борис Грачевский и Анна Панасенко прожили в браке четыре года

В четверг вечером, 14 января, не стало создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Он скончался от осложнений, вызванных COVID-19, на 72-м году жизни.

У Бориса осталась молодая супруга Екатерина и восьмимесячный сын Филипп. Грачевский был женат трижды, от прошлых браков у него есть еще трое детей (и даже внук), поэтому за наследство Грачевского есть кому побороться.

Отдельное внимание Сегодня.Lifestyle в этом материале решили уделить молодой бывшей супруге Бориса – Анне из Харькова, с которой они прожили вместе четыре года и развелись с большим скандалом. Но и первый развод создателя "Ералаша" был нелегким.

Первый брак Грачевского

С первой супругой Галиной Борис Грачевский прожил в браке 35 лет, у них родилось двое детей – сын Максим и дочь Ксения. Максим родился в 1972 году, стал бизнесменом. На данный момент – генеральный директор ОАО "Трудовые резервы".

Ксения родилась в 1979 году, работала в "Ералаше", является руководителем туристического агентства, есть сын.

Борис Грачевский с бывшей женой Галиной Фото: teleprogramma.pro

С Галиной Борис прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Вместе они пережили этапы становления его карьеры, но золотую свадьбу так и не отпраздновали – Грачевский решил развестись с супругой, причем сделал это тайно, переписав часть имущества на сестру, и ушел из дома.

Дочь Грачевского Ксения так и не смогла простить отцу этот поступок, а сын Максим со временем наладил отношения с папой.

Анна Панасенко: биография

Второй супругой Бориса Грачевского стала украинка Анна Панасенко. Девушка родилась в Харькове в 1986 году.

В 2008 году окончила кафедру режиссуры и продюсерского мастерства Санкт-Петербургского института культуры по специальности "Режиссер шоу-программ".

Уехав строить карьеру в Москву, девушка работала аниматором, моделью и даже, как сообщали многие СМИ, стриптизершей в ночных клубах, но Анна эту информацию не подтверждает.

Анна Грачевская (Панасенко) Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Борис Грачевский и Анна Панасенко

С тогда еще 24-летней Анной Панасенко Борис Грачевский познакомился на одном из светских мероприятий. Именно Борис помог Анне начать карьеру на ТВ и стать частью российского шоу-бизнеса. Супруги поженились в 2010 году. В 2012 году у них родилась дочь Василиса.

Грачевский помог Анне устроиться на телеканал "Юмор ТВ", на котором Панасенко была ведущей нескольких программ до 2015 года. С 2015 года Анна является ведущей на телеканале Russian Musicbox. Примечательно, что Панасенко была номинирована в категории "Лучший писатель года" на конкурсе сайта "Проза.ру"

Борис Грачевский и Анна Грачевская (Панасенко) Фото: Getty Images, instagram.com/anna_grachevskaya

Анна снялась с Борисом в эпизодической роли в "Ералаше". В 2012 году вместе с супругом сыграла в фильме "Мексиканский вояж Степаныча" и в еще нескольких кинокартинах.

В 2014 году Борис и Анна со скандалом развелись. На данный момент Анна замужем за российским баскетболистом Артемом Кузякиным.

Девушка активно ведет страницу в соцсети. В Instagram на нее подписано почти полмиллиона человек. Там Анна постит новости из своей жизни, а также рассказывает о переменах во внешности – девушка не раз делала пластические операции.

Грачевский и Панасенко: скандальный развод

Развод Бориса Грачевского и Анны Панасенко сопровождался взаимными обвинениями и оскорблениями. После расставания Борис потребовал, чтобы бывшая супруга отказалась от его фамилии.

Борис обвинял Анну в том, что она совсем не следила за их общей дочерью Василисой, а развлекалась и ходила по ночным клубам, пока девочка была на попечении у бабушки. Панасенко, в свою очередь, обвиняла Грачевского в том, что он препятствовал развитию ее карьеры и всячески унижал ее морально, насмехаясь над попытками реализоваться в профессии.

Многие намекали Борису на то, что его союз с молодой Анной – это брак по расчету, но он не хотел слушать такие домыслы.

Анна Грачевская (Панасенко) с дочкой Василисой Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Последней каплей стала информация об измене Анны. В Сети всплыло видео, на котором девушка якобы целуется с молодым виджеем Артемом Сотиком. Грачевский не смог простить молодой супруге измену и подал на развод.

После развода Борис Грачевский обещал выплачивать экс-супруге алименты на содержание дочери, оставить машину, купить трехкомнатную квартиру с ремонтом. Эти пункты он выполнил.

Скандальный развод долго обсуждали в СМИ. Борис Грачевский не раз говорил о том, что "хотел бы забыть Анну" и всю эту историю, но это ему не удавалось это сделать из-за общей дочери Василисы.

К слову, в 2017 году Борис женился в третий раз. Его избранницей стала Екатерина Белоцерковская, которая всего на два года старше Анны Панасенко – девушка родилась в 1984 году, она была моложе покойного супруга на 35 лет. В 2020 году у пары родился сын. Мальчика назвали Филипп.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Реакция Панасенко на смерть Гарчевского

Несмотря на то, что расставание с Борисом было скандальным, Анна довольно болезненно отреагировала на смерть экс-супруга.

В Instastories она опубликовала фото Грачевского и написала: "Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!"

Скриншот: instagram.com/anna_grachevskaya

Напомним, молодая жена Бориса Грачевского прокомментировала его смерть.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться