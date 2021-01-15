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Українську реп-вокалістку звинуватили в зраді: вона заспівала з російськими артистами

Сьогодні, 19:33

Аліну розкритикували за співпрацю з російськими артистами

Українська реп-виконавиця Alina Pash взяла участь в проєкті з російськими зірками, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

Днями до 130-річчя від дня народження російського поета Осипа Мандельштама, вийшов триб'ют-альбом "Сохрани мою речь навсегда". Крім Аліни, його записі взяли участь Леонід Агутін, Noize MC, Оксімірон, Ілля Лагутенко і інші.

Alina Pash виконала пісню на вірш "Среди лесов, унылых и заброшенных", частина якого заспівала українською.

ALINA PA $ H (@alinapash)

Через співпрацю з російськими музикантами на Аліну напали хейтери: "Зараз би співпрацювати з Агутіним, який відвідував окупований Крим. Соромно", "Якась тупа русня", "Не набридло співпрацювати з окупантами і примазуватися до російського продакшену?".

Скріншот: instagram.com/alinapash

У коментарях під відео Аліни на YouTube її прихильники також висловили обурення. Вони обурилися і тим, що всіх учасників проєкту запрошують до Москви на концерт.

"Ще однією роботою Аліна показує, як впевнено рухається за паребрік"," гоу в Москву, Алінка?", "Російський контент – неможливий, прощайте", – пишуть в коментарях.

Скріншот: YouTube

Варто зазначити, що багатьом дуже сподобалася робота Паш – шанувальники написали десятки позитивних відгуків і стали на її захист.

"Пісня чітко і ясно дає посил про окупантів, які приходять на чужу землю і, озвірівши, не жалкують ні старих, ні дітей. Ця пісня як уособлення болю від того, що зараз в нашій державі. І саме російською, на мою думку, тому що це мова оригіналу вірша, і саме російською, щоб почули ті, для кого це адресувалося", "Неймовірно", "Мені дуже сподобалося", "Круто, дуже глибоко", – підтримали Аліну підписники.

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, в 2019 році Аліна Паш зізналася, що їй і її родині погрожують побиттям через поїздки в Росію і анексований Крим.

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