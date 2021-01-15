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Иванка Трамп выгоняла спецагентов из своих ванных комнат. На отдельный туалет тратили 3000 долларов

Сегодня, 16:30

Спецагентам, охраняющим членов семьи мистера Трампа не допускали к ванным в доме Иванки Трамп

Дочь Дональда Трампа Иванка Трамп, которая ранее "выгуляла" самые трендовые сапоги этой зимы, снова оказалась в центре внимания. Но на этот раз – скандала. Дело в том, что агенты секретных служб США, которые каждый день охраняют жизни членов семьи Трампа, вынуждены были арендовать отдельную квартиру в Вашингтоне, чтобы сходить в туалет.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Фото: Getty Images

Как сообщает Washington Post, Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер проживают в элитном районе Вашингтона – Калорама. В их доме шесть ванных, но ни в одну из них супруги не разрешили заходить спецагентам. Сотрудникам Секретной службы США пришлось целый месяц искать надежное место в окрестностях, где они могли бы воспользоваться туалетом во время работы. Какое-то время они прибегали к "уборной" в виде портативного горшка или пользовались туалетом в соседнем доме бывшего президента Барака Обамы, пока не арендовали апартаменты.

С сентября 2017 года на аренду "туалета" для спецагентов тратится 3000 долларов в месяц на аренду подвальной студии с ванной комнатой у соседа семьи Джареда Кушнера.

История обрела статус скандальной, ведь сотрудникам действительно пришлось пойти на крайние меры вместо того, чтобы им просто позволили пользоваться ванными в жилище Иванки Трамп. В то же время Секретная служба США заявила, что подобная отдельная комната понадобилась лишь для отдыха спецагентов, а не в качестве уборной.

Ранее Иванка Трамп появилась в пальто из переработанного материала за 2260 долларов.

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