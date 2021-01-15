7 садистских постов в Instagram "каннибала" Арми Хаммера: как оскандалился актер

Мы собрали самые странные и жуткие публикации Арми Хаммера

Скандал вокруг голливудского актера Арми Хаммера не утихает. Недавно в Сети появилась его тайная интимная переписка с любовницей, где актер поделился своими кровожадными БДСМ-фантазиями.

Чуть позже бывшая девушка Хаммера подтвердила, что у актера действительно есть такие наклонности, назвав Арми "психически нездоровым человеком".

Арми Хаммер Фото: instagram.com/armiehammer

Все больше и больше бывших любовниц актера вспоминают как он их душил, калечил и делился своими живодерскими фантазиями.

Сегодня.Lifestyle зашли в Instagram Арми Хаммера, где на первый взгляд нет ничего особенного, но если копнуть глубже – можно увидеть немало намеков на странные пристрастия Арми.

Итак, предлагаем взглянуть на семь странных или садистских постов Арми.

Ноги во рту у сына

Да-да, вы не ослышались. Ноги. Во рту. У сына. Вроде бы "забавное видео", которое, кстати, когда-то опубликовала бывшая супруга Арми и мать его двоих детей Элизабет Чемберс, но нет. Многие фанаты решили, что это выглядит очень странно, увидев в ролике намек на БДСМ-пристрастия Арми.

Свиная голова

Раньше Арми нередко постил в Instagram фото разных ножей и других принадлежностей для разделывания мяса. Но в 2015 году его страницу буквально заполонила…свиная голова.

"Перестань пялиться на меня…", – подписал снимок актер.

Фото: instagram.com/armiehammer

Разделочная доска

И снова мясо, нож и все остальное. На фоне признаний Арми в каннибализме теперь это все выглядит устрашающе. Этот снимок Хаммер запостил в 2016 году.

Не менее странной оказалась подпись к фото: "Мне надо вздремнуть".

"Это человеческое мясо?" – интересуются в комментариях пользователи Сети.

Фото: instagram.com/armiehammer

Праздничный массаж

В тому же году Арми опубликовал фото своей спины в синяках.

"Массаж на день рождения", – подписал снимок Хаммер.

Фото: instagram.com/armiehammer

И снова синяки

"Если кому-то интересно, как выглядит синяк при растяжении грудной мышцы…вот так это выглядит", – написал Арми, не объяснив, как он получил травму.

После БДСМ-переписок поклонники смотрят на эти фото совсем по-другому.

Фото: instagram.com/armiehammer

Боль – это красота

"Боль – это красота" – так актер подписал видео, на котором ему делают депиляцию. Выглядит вполне безобидно, но болезненно. Поклонники и тут увидели подвох и объяснение того, что Арми любит жесткое обращение и боль.

Странный рисунок

В 2018 году на странице Арми появилось фото с якобы рисунком его дочери. Многим подписчикам (да и самому Арми) рисунок напомнил пенис, поэтому он решил поделиться таким "забавным" кадром в соцсети.

"Харпер проснулась сегодня в 5 утра и сказала, что хочет нарисовать Эйфелеву башню", – подписал снимок актер.

Многие поклонники начали сомневаться, что картинку нарисовала тогда еще четырехлетняя дочь Арми.

Фото: instagram.com/armiehammer

Кто такой Арми Хаммер

Арми Хаммер родился в 1986 году в Лос-Анджелесе в очень состоятельной семье. Отец Арми — крупный предприниматель Майкл Арманд Хаммер. Его прабабушкой по отцу была российская актриса немецкого происхождения и певица Ольга Вадина, в девичестве Фон Рут, дочь генерала царской армии Вадима Рута. Его прадед — известный миллионер еврейского происхождения Арманд Хаммер, отец которого был родом из Одессы.

Арми Хаммер Фото: Getty Images

Детство Арми Хаммер провел в Лос-Анджелесе и на Каймановых островах. Профессиональная актерская карьера Хаммера началась с эпизодических ролей в телесериалах "Вероника Марс", "Сплетница", "Жнец" и "Отчаянные домохозяйки".

Знаковые роли Хаммера – в фильме Дэвида Финчера "Социальная сеть", посвященном созданию Facebook, в киноленте "Белоснежка: Месть гномов", а также – "Агенты А.Н.К.Л." и "Назови меня своим именем".

В 2010 году Арми Хаммер женился на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс, в браке родилось двое детей. Летом прошлого года пара объявила о разводе.

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