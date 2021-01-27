Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же жена?

Сегодня, 16:56

В последнее время в Сети все чаще стали обсуждать расставание Алексея с супругой

На днях у продюсера и рэп-артиста Потапа и Позитива, экс-участника распавшейся группы "Время и Стекло", вышел свежий выпуск 2PoPodcast на YouTube. После него в Сети активно стали обсуждать возможный роман Позитива с героиней подкаста, певицей и подопечной Потапа Мишель Андраде.

Мы решили разобраться, почему все думают, что Позитив с супругой больше не вместе и теперь он якобы закрутил новый роман.

Позитив развелся с супругой?

О том, что Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) развелся с женой, начали говорить после его участия в "Танцях з зірками" осенью прошлого года. Артисту приписывали роман с его партнершей по танцам Юлией Сахневич.

Тем временем в Instagram супруги Позитива Анны Андрийчук-Завгородней перестали появляться общие фото с мужем. Последнее общее фото с Алексеем в профиле Анны опубликовано в августе 2019 года. Но слухи о романе с Юлией Позитив опровергнул, а якобы развод с Анной комментировать отказывался.

Позитив и Юлия Сахневич
Позитив и Юлия Сахневич
Фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

Тот факт, что Алексей якобы проговорился о расставании с женой, заметили зрители 2PoPodcast, когда гостем программы стал комик Марк Куцевалов. На момент записи подкаста в ноябре 2020-го Позитив болел COVID-19 и не смог быть в студии вместе с Потапом, поэтому общался по видеосвязи.

Куцевалов поинтересовался у Позитива, находится ли он дома один. Артист стал отшучиваться, мол, в квартире он не один, а с Потапом и Марком.

"Где вторая половинка?" – поинтересовался Куцевалов. На что Позитив ему ответил, подогрев слухи о разводе: "Давно уже – все".

В интервью программе "ЖВЛ" Алексей также намекнул, что они с Анной больше не вместе: "Сложнее года в моей жизни, наверное, не было. Со всеми событиями".

Алексей Завгородний (Позитив) с супругой Анной
Алексей Завгородний (Позитив) с супругой Анной
Фото: instagram.com/positiff

Тем не менее 30 ноября, в день рождения Анны, Позитив опубликовал на своей странице в Instagram ее фото, оставив его без подписи. Поклонники артиста снова заговорили о разрыве отношений пары и удивились, почему артист публично не поздравил супругу.

Скриншот: instagram.com/positiff

Алексей и Анна, напомним, познакомились еще в 2006 году, а узаконили свои отношения в 2013-м.

Что с Мишель?

После того, как поклонники просмотрели выпуск 2PoPodcast с Мишель Андраде, где она рассказала о новом бойфренде, они решили, что у певицы завязались отношения с Позитивом – артист весь выпуск делал девушке комплименты и, как полагают многие пользователи Сети, смотрел на Андраде "влюбленными глазами".

"Я уже успел посмотреть подкаст целиком и вот вам спойлер: они не мутят. Или мутят. Хрен пойми", "Между Мишель и Пазиком искра, буря, безумие", "По взгляду Позитива все ясно, он так смотрит на Мишель" – пишут в комментариях.

Скриншот: YouTube

Отметим, что Мишель и Позитив стали ведущими первого выпуск нового сезона "Орла и решки", что, вероятно, могло их сблизить. Однако многие поклонники также предполагают, что артисты просто друзья, а их роман – всего лишь домыслы.

Мишель Андраде и Позитив
Мишель Андраде и Позитив
Фото: instagram.com/positiff

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив признались, была ли между ними симпатия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сменившая пол актриса Эллен Пейдж разводится со своей супругой Продюсер Вадим Лисица признался, что Alyosha настаивала на его разводе с супругой Дан Балан опубликовал редкое фото с Тиной Кароль: у фанатов истерика
Позитив Время и Стекло Мишель Андраде разводы звезд романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Вкусно

Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Вчера, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Вчера, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяВкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

25 январяЗвездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

25 январяВкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

25 январяЗвездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

25 январяВкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

25 январяФаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

25 январяФаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

25 январяФаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

25 январяEvents

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

25 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от КОВИД
Врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от КОВИД
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять