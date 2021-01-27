У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же жена?

В последнее время в Сети все чаще стали обсуждать расставание Алексея с супругой

На днях у продюсера и рэп-артиста Потапа и Позитива, экс-участника распавшейся группы "Время и Стекло", вышел свежий выпуск 2PoPodcast на YouTube. После него в Сети активно стали обсуждать возможный роман Позитива с героиней подкаста, певицей и подопечной Потапа Мишель Андраде.

Мы решили разобраться, почему все думают, что Позитив с супругой больше не вместе и теперь он якобы закрутил новый роман.

Позитив развелся с супругой?

О том, что Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) развелся с женой, начали говорить после его участия в "Танцях з зірками" осенью прошлого года. Артисту приписывали роман с его партнершей по танцам Юлией Сахневич.

Тем временем в Instagram супруги Позитива Анны Андрийчук-Завгородней перестали появляться общие фото с мужем. Последнее общее фото с Алексеем в профиле Анны опубликовано в августе 2019 года. Но слухи о романе с Юлией Позитив опровергнул, а якобы развод с Анной комментировать отказывался.

Позитив и Юлия Сахневич Фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

Тот факт, что Алексей якобы проговорился о расставании с женой, заметили зрители 2PoPodcast, когда гостем программы стал комик Марк Куцевалов. На момент записи подкаста в ноябре 2020-го Позитив болел COVID-19 и не смог быть в студии вместе с Потапом, поэтому общался по видеосвязи.

Куцевалов поинтересовался у Позитива, находится ли он дома один. Артист стал отшучиваться, мол, в квартире он не один, а с Потапом и Марком.

"Где вторая половинка?" – поинтересовался Куцевалов. На что Позитив ему ответил, подогрев слухи о разводе: "Давно уже – все".

В интервью программе "ЖВЛ" Алексей также намекнул, что они с Анной больше не вместе: "Сложнее года в моей жизни, наверное, не было. Со всеми событиями".

Алексей Завгородний (Позитив) с супругой Анной Фото: instagram.com/positiff

Тем не менее 30 ноября, в день рождения Анны, Позитив опубликовал на своей странице в Instagram ее фото, оставив его без подписи. Поклонники артиста снова заговорили о разрыве отношений пары и удивились, почему артист публично не поздравил супругу.

Скриншот: instagram.com/positiff

Алексей и Анна, напомним, познакомились еще в 2006 году, а узаконили свои отношения в 2013-м.

Что с Мишель?

После того, как поклонники просмотрели выпуск 2PoPodcast с Мишель Андраде, где она рассказала о новом бойфренде, они решили, что у певицы завязались отношения с Позитивом – артист весь выпуск делал девушке комплименты и, как полагают многие пользователи Сети, смотрел на Андраде "влюбленными глазами".

"Я уже успел посмотреть подкаст целиком и вот вам спойлер: они не мутят. Или мутят. Хрен пойми", "Между Мишель и Пазиком искра, буря, безумие", "По взгляду Позитива все ясно, он так смотрит на Мишель" – пишут в комментариях.

Скриншот: YouTube

Отметим, что Мишель и Позитив стали ведущими первого выпуск нового сезона "Орла и решки", что, вероятно, могло их сблизить. Однако многие поклонники также предполагают, что артисты просто друзья, а их роман – всего лишь домыслы.

Мишель Андраде и Позитив Фото: instagram.com/positiff

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив признались, была ли между ними симпатия.

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