Сменившая пол актриса Эллен Пейдж разводится со своей супругой

Пара прожила вместе три года

Актер Эллиот Пейдж, который до смены пола был известен как Эллен Пейдж, и его жена Эмма Портнер объявили о разводе.

Звезда "Джуно" и "Начало" подала на развод после трех лет брака. Пара подтвердила развод в комментарии изданию Today.

Как оказалось, Эллиот и Эмма расстались еще полгода назад.

"После долгих размышлений мы приняли трудное решение о разводе после того, как мы расстались прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", – говорится в заявлении.

Эллиот (Эллен) Пейдж с женой Эммой Портнер Фото: Getty Images

Отметим, что Эллен и Эмма узаконили свои отношения в январе 2018 года. За четыре года до этого, Эллен призналась, что она лесбиянка. Об отношениях Эммы и Эллен стало известно в июле 2017 года.

Ранее мы сообщали, что Эллиот Пейдж показал первое селфи после признания в трансгендерности.

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