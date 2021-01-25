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Дан Балан опубликовал редкое фото с Тиной Кароль: у фанатов истерика

Сегодня, 18:16

Певец поздравил коллегу по сцене с днем рождения

Сегодня у Тины Кароль день рождения и по этому поводу мы вспоминали, как менялся ее образ в течении карьеры. А вот Дан Балан решил впечатлить всех совместным снимком с именинницей. И у него это получилось.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото, на котором они с Тиной Кароль запечатлены в очень чувственной позе.

"Я днем рождения, дорогая", – подписал кадр Дан.

Дан Балан и Тина Кароль
Дан Балан и Тина Кароль
Фото: instagram.com/danbalan/

Поклонники звезд, которые уверены, что между Тиной Кароль и Даном Баланом романтические отношения, пришли в восторг от этого поста и засыпали страницу певца комментариями.

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"Я умерла? Мне это снится?", "Сегодня всемирный шоковый день", "Наглядный пример того, как одной фоткой взорвать все истории дантины и фантины", "Ущипните, прошу", "Как довести людей до инсульта", – пишут пользователи соцсети.

Слухи о романе Тины и Дана начались с "Голосу країни", где оба были звездными тренерами. Сами же артисты держат интригу и не дают точных ответов на вопросы об их отношениях.

Напомним, что ранее Потап прокомментировал отношения Тины Кароль и Дана Балана.

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