Появился трогательный снимок беременной Меган Маркл и принца Гарри в саду: фото

После шокирующего интервью показали ранее неопубликованное фото пары

В последние пару дней к Меган Маркл и принцу Гарри, которые дали скандальное интервью Опре Уинфри, приковано удвоенное внимание. Теперь в поле обсуждения и попал новый снимок фотографа Мисана Гарримана, который делал фотосессию герцогу и герцогине Сассекским в саду.

На опубликованной фотографии в Instagram-аккаунте фотографа, отчетливо виден округлившийся животик Меган. В интервью бывшие члены британской монархии как раз говорили о том, что ждут рождение дочки.

"Какая замечательная новость для празднования Международного женского дня! Поздравляю, друзья, и добро пожаловать в клуб #папинадочка Гарри", – написал Мисан Гарриман.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: instagram.com/misanharriman

В интервью Меган Маркл и принц Гарри отметили, что больше не планируют иметь детей, а девочка родится уже в начале этого лета. Тем временем их сыну, принцу Арчи в мае будет уже два года.

Смотрите скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри:

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