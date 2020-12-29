Твердолобые и трудолюбивые: кто из звезд родился в год Быка

Рассказываем, для кого из украинских звезд Бык – покровитель

Готовимся встретить год Белого Металлического Быка – именно под этим знаком восточного гороскопа пройдет 2021 год.Кто из украинских звезд родился в год Быка и чего ждать нам от грядущего года – далее в сюжете.

Рогатые, рыжие или брюнеты, лохматые, коренастые и без рогов. Быки – животные строптивые. То идти послушно упираются, то между собой лбами сталкиваются. Если хорошо к ним относиться, то даже такие гиганты, как Трюм будут послушными.

Сюжет Елизавети Герасимьюк Видео: Сегодня

"Иди мой мальчик, иди мой птенчик", – говорит сиделка животных Татьяна Дробязко.

Пока тысячекилограммовый лакомится кормом, сиделка чешет ему спинку, на удачу

И если к прихотям домашних быков в Парке природы прислушиваются, то к диким животным людей и близко не подпускают.

"Приближаться к быкам здесь не разрешают, но не потому, что животные агрессивны и могут боднуть. Наоборот, чтобы быки не стали домашними и не подружились с людьми. Поэтому наблюдать за животными можно только на расстоянии в их естественной среде", – говорит корреспондент Елизавета Герасимьюк.

Щипают сухую траву и лишь изредка поднимают голову – из любопытства. На рога могут поднять, если почувствуют опасность. И для быков почти не существует преград.

"Для них кусты, небольшие деревья, а если стадо, то и средние дерева не являются никакой преградой. Они просто сносят все на своем пути", – говорит Антон Нелип руководитель Парка природы в Черниговской области.

Целеустремленность и упорство присуща и людям, которые родились в год Быка.

"Если я вижу какую-то цель, то я упорно к ней иду. Наверное, как бычок", – рассказывает Александр Пономарев.

Александр Пономарев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Они трудолюбивы, часто достигают высот в карьере. Твердолобость и трудолюбие считает своими лучшими чертами и главный сердцеед страны.

"Можно сказать "ты бык", и для кого-то это будет обидно, но для меня это не оскорбление. Я родился в 1973 году, и в свои годы и понимаю, что бык столько несет силы в себе и работоспособности", – рассказывает Олег Винник.

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот певица Оля Цибульская гороскопам не слишком доверяет. На вопрос об упрямстве -отшучивается.

"Присуще вам упрямство, как у быка? Я говорю, нет, но вот родственники жалуются. Как любая женщина читаю гороскопы и верю. Когда там что-то плохое, то я говорю, что это не я и меня это не касается", – рассказала певица.

Певица и ведущая Оля Цибульская Фото: пресс-служба

И на грядущий год Быка прогнозы у астрологов хорошие.

"Это год перехода от такого жесткого испытания к более стабильному состоянию. Спокойным год Металлического Быка будет не только для тех, кто родился под этим знаком, а для всех", – рассказывает астролог Юрия Буянов.

Главное, говорят астрологи, не медлить. Если вы хотите перемен в своей жизни – начинайте их с 1 января.

В общем весь первый месяц 2021 года будет благоприятным.

Ранее мы публиковали гороскоп от участника шоу "Маска" – Буйвола.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться