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Как задобрить покровителя 2021 года – Быка: рассказывает астролог

Сегодня, 14:54

Пора прощаться с символом 2020 года – металлической Крысой

Новый год на пороге. А это значит, что пора уже прощаться с символом 2020 года – металлической Крысой и встречать нового обладателя года – металлического Быка. Как задабривать быка и чего ожидать от 2021 года рассказала астролог Анна Обеда в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Бык – это символ мужества, стабильности и труда.

Обычно жизнь быков длится 15 лет, но история знает такие случаи, когда рогатый прожил все 30! Поэтому символ года предсказывает и долголетие, и счастье. А как же задобрить быков, если не чем-нибудь вкусненьким? Ведь они ежеминутно делают по 90 пережевываний!

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Чтобы не разгневать Быка, лучше на новогодний стол не готовить блюда из телятины, а вот что касается одежды, то здесь ассортимент огромен – от белого до черного, но главное – не красный. А также следует избегать шумных вечеринок! И еще один плюс для наших с вами кошельков – на новогодние праздники астрологи советуют не делать крупных покупок.

Символом 2021 года является Бык
Символом 2021 года является Бык
Фото: Depositphotos

"Я не думаю, что бык – это то животное, которое любит гуляния. А вот стол надо накрыть на максимум, ориентируясь на достаток в семье, – поделилась астролог Анна Обеда. – Что касается подарков, у меня есть рекомендация, чтобы у всех была подушка безопасности. Покупки следует обдумывать заранее".

Счастливым следующий год будет для любви.

"Хороший год для любви. Тот, кто хочет и что-то делает для того, чтобы иметь семейные отношения, всегда получит", – прокомментировал эксперт.

Астрологи отмечают, что в год Быка рождаются трудолюбивые люди. Из известных личностей это: сказочник Ганс Христиан Андерсен, художник Винсент Ван Гог, композитор Иоганн Себастьян Бах, актер Чарли Чаплин. Поэтому в 2021 году главное – не останавливаться, добросовестно работать, и за это непременно будет вознаграждение.

Астролог рассказала о необычных знаках 2020 года – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источник: Сегодня
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