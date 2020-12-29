Гороскоп для всех знаков зодиака от участника шоу "Маска" – Буйвола

Девизом этого года станет фраза "доверяй, но проверяй"

Бык/Буйвол является символом наступающего 2021 года. Участник оригинального шоу "Маска", премьеру которого готовит телеканал "Украина", сделал свой астрологический прогноз для каждого знака зодиака и призывает все знаки гороскопа год Белого Быка провести с легкостью, но в то же время с "чувством меры". А девизом этого года станет фраза "доверяй, но проверяй".

Овен

Бык в 2021 году будет на вашей стороне. Начиная финансовыми вопросами, заканчивая личной жизнью. Но это не означает, что все само придет к вам в руки. За каждым вашим успехом будет стоять тяжелый труд. 2021 год – благоприятное время для реализации масштабных планов. Но получатся только те, которые были продуманы заранее.

А вот в любовном плане Бык вас не обделит. Внимание противоположного пола вам обеспечено, а вы уже решайте – принимать его или нет. Первые успехи в своих инициативах можно ожидать уже к 20 числам января.

Телец

Весьма успешным год может стать для Тельцов. Однако аккуратные Тельцы с еще большим недоверием будут относиться к советам окружающих людей. И это правильно. Девизом следующего года станет "7 раз отмерь, один – отрежь". Зато год подарит вам много сил и энергии для воплощения даже самых смелых ваших планов.

В личной сфере в 2021 году для вас особо ничего не изменится. Скорее год Быка можно назвать годом карьеры и финансов. А вот осенью Бык советует вам заняться своим здоровьем.

Близнецы

Бык советует провести этот год, развивая себя. Идите учиться чему-то новому. Это точно вам пригодится в ближайшее время.

Финансово год можно назвать стабильным. Особенно благоприятным для наращивания капитала будет лето. Поэтому искренне советуем перенести отпуск с лета на осень.

В личной жизни Близнецов в течение этого года не ожидается каких-то больших переживаний, положительных или отрицательных. А вот одиноким Близнецам советуем внимательно смотреть по сторонам в октябре – счастье ходит рядом.

Рак

Год пройдет ровно и без неприятностей. Бык даст только один совет – трезво оценивайте свои возможности и желания. Материальное положение улучшится с марта. А вот осень – не время для расточительства.

Этот год станет временем для укрепления семьи. Максимально используйте каждую свободную минуту, чтобы провести вместе время. А вот к концу года ваша эмоциональность может накалиться. Постарайтесь держать себя в руках.

Лучшим временем для одиноких Раков считается конец года. Новый 2022 год будете точно встречать не одни! Главное – будьте смелыми.

Лев

Бык просит Льва быть очень аккуратным в 2021 году и не рисковать понапрасну. Однако, если Лев сделает все правильно – год увенчается финансовым успехом.

Зато в любовном плане – это один из лучших периодов. Смело решайте все вопросы, которые связаны с браком и отношениями. У вас все получится, главное – проявите инициативу. Особенно удачным будет февраль.

И мой совет – отдохните хорошо летом. Осенью вам пригодятся силы.

Дева

В 2021 году все, к чему вы прикоснетесь, станет золотом. Любая ваша работа будет выполнена блестяще.

А вот в личной сфере год не принесет каких-то знаменательных событий. Бык советует быть осторожными в марте и в самом конце года. А самые удачные месяцы – май и сентябрь.

Лучшее, что вы можете сделать для себя в следующем году – это уделить внимание здоровью. Особенно этот совет ценен для тех, у кого есть хронические заболевания.

Весы

Год мегауспешен для тех, кто занимается творчеством. Бык советует уделить креативу время и силы, даже если это ваше хобби. Возможно, совсем скоро оно начнет приносить вам прибыль.

Слоганом этого года для вас станет фраза "под лежачий камень вода не течет". Так что вставайте и приступайте к работе. Лежание на диване богаче вас не сделает.

А вот в личной жизни очень даже благоприятное время. Белый Бык подарит новую страсть старым отношениям.

Скорпион

2021-й нельзя назвать вашим годом. Бык советует вам быть на чеку в режиме 24/7. Думайте только своей головой и внимательно взвешивайте советы даже самых близких друзей.

Зато следующий год как никогда благоприятен для романтических союзов. Если вы до сих пор одиноки – Бык обещает, что провожать его год вы будете точно в паре.

Кроме этого, Бык советует уделить в следующем году время своему здоровью. Отправьтесь наконец-то в санаторий, начните бегать по утрам, пить смузи и выезжать на пикники.

Стрелец

Стрельца в следующем году ждет тяжелая работа. Но она будет щедро вознаграждена Не думайте, что вы работаете больше всех не свете. Год также подарит вам множество полезных связей.

Первая половина года как никогда удачна для семейного времяпрепровождения. Именно укрепление отношений с января по май станет залогом крепкого брака во второй половине года.

Также Бык советует не играть в рулетку со здоровьем и при малейшем недомогании обращаться к врачу.

Козерог

Для финансового благосостояния Козерогов этот год весьма удачен, несмотря на ситуацию в мире. Если вы приложите усилия, вы сможете заметно увеличить свой доход.

А вот в личной жизни год не сулит ничего нового. Сосредоточьтесь на гармонизации уже имеющихся отношений.

Зато год обещает крепкое здоровье, прилив энергии и вдохновение.

Водолей

2021-й будет очень хорошим годом для представителей этого водного знака. Главное – не бойтесь инициативы от вас. Действуйте! Время за это вам только скажет "спасибо".

В личной жизни год пройдет тихо и ровно. Не будет потрясений, сожженных мостов – но это и к лучшему. Посвятите свою энергию карьере.

А вот со здоровьем будьте очень аккуратны. К концу года можете очутиться в гипсе.

Рыбы

2021 год научит вас осторожности. Запомните – никому слепо нельзя верить, особенно в бизнесе. Бык советует вам в наступающем году вести себя как можно тише.

Это касается и личных отношений. Но это не значит, что в вашей жизни совсем ничего не будет происходить. Одинокие Рыбы в первой половине года могут вполне найти себе пару на всю жизнь.

А вот душа будет просить отдыха и отпуска. Езжайте дальше от людей, выспитесь на славу и ваш организм скажет вам "спасибо".

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

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