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СМИ выяснили, сколько Тина Кароль платит за обучение своего сына в Великобритании

Сегодня, 15:42

Вениамин учится в одном из самых престижных заведений

Певица Тина Кароль, над которой подшутила Оля Полякова, устроила своего 12-летнего сына Вениамина в один из самых престижных учебных заведений Великобритании. Школа находится недалеко от Лондона, и цена за один учебный год там составляет около миллиона гривен. Об этом говорится в сюжете телеканала KYIV. LIVE.

Тина Кароль с сыном
Тина Кароль с сыном
Фото: facebook.com/tina.karol, Скриншот из YouTube

Британское заведение, в котором учится сын Тины Кароль, находится в здании элегантного поместья 1761 года, в поселке Формарк, графство Дербишир.

Система образования построена так, что помогает каждому ребенку найти себя и раскрыть скрытые таланты. Здесь есть и музыкальное отделение, где ученики осваивают все возможные инструменты – от фортепиано до органа. Также ученики изучают живопись на свежем воздухе, танцуют и занимаются спортом.

Сын певицы – Вениамин тоже выбрал свое направление: музыка. Парень играет на фортепиано и барабанах, занимается фехтованием и регби. Вместо общежития для учеников, он проживает в украинской семье.

Ранее мы публиковали фото Тины Кароль в Намибии.

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Тина Кароль
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