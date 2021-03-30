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Экс-солист "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок впервые спел украинскую народную песню (видео)

Сегодня, 11:42

Артист исполнил "Несе Галя воду"

Во время эпидемии, в ожидании своих выступлений и перенесенных концертов, экс-солист "Ляписа Трубецкого" и лидер панк-рок-группы BRUTTO Сергей Михалок, который перепел песню Кузьмы Скрябина, не теряет время зря! Артист активно изучает украинский язык и культуру.

Под гитару Сергей решил исполнить знаменитую украинскую народную песню "Несе Галя воду".

Сергей Михалок уже шесть лет живет в Украине (в 2015 году получил постоянный вид на жительство), а в 2020 году – звание заслуженного артиста Украины.

В комментариях под видео поклонники Сергея отметили, что у него отлично получается петь на украинском языке и уже надеются на то, что Михалок выпустит украиноязычный альбом.

"Хорошо спел. Мне как украинцу приятно. Но что-то очень много грусти и застолья в наших песнях", "Украинское произношение в вашем исполнении очень красивое", "Боже, как круто", – написали слушатели.

Ранее Сергей Михалок заявил, что его группы не будут выступать в Беларуси, пока не сменится власть.

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