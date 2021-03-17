"Я точно не надену вещи ярких цветов": телеведущая Полина Стадник рассказала, как всегда быть в тренде

Она рассказала о весенних трендах и любви к Италии

Ведущая программы "Зворотний зв'язок" на телеканале "Україна 24" Полина Стадник – девушка с поистине изумительным вкусом. Специально для редакции "Сегодня" журналистка рассказала о весенних трендах, любви к Италии и мотивации просыпаться по утрам.

Телеведущая Полина Стадник Фото: пресс-служба

Не секрет, что работа на телевидении забирает много энергии. Какой для тебя лучший способ перезагрузки после напряженного дня?

Безусловно, работа на телевидении изматывает. Но так бывает в любой профессии. Очень важно понимать, зачем ты все это делаешь. И если есть ответ – продолжать работать, но желательно качественно.

Я очень люблю свою работу, для меня это источник энергии.

А если говорить о способе перезагрузки, то выбираю всегда пешую прогулку на свежем воздухе в одиночестве, иногда рисую, когда есть вдохновение. Если чувствую, что уровень усталости уже зашкаливает, сразу записываюсь на сеанс массажа. Все это мне очень помогает поддерживать связь с умом и телом.

Телеведущая Полина Стадник Фото: пресс-служба

Путешествия, кстати, отличный вариант перезагрузки. После окончания карантина планируешь отправиться за границу?

Согласна полностью! Да, очень хотелось бы. И желательно на море! Очень хочу побывать в Хорватии, там живописно.

Знаем, что ты обожаешь Италию. Тебе нравятся исторические места, менталитет итальянцев? Расскажи, откуда появилась эта любовь.

Италия – это про любовь с первого взгляда. Мне необходимо присмотреться денек-другой, и только потом я могу дать краткое резюме о стране. В случае с Италией все было по-другому. Как только я увидела Рим из окна такси, сразу стало все понятно. Италия, а именно Рим, очень откликается мне по энергии. Рим стал одним из любимых городов, куда готова возвращаться вновь и вновь. Не зря же говорят, что это Вечный город. Там чувствуется мощь и несокрушимую фундаментальность. Помимо неописуемой красоты, которую ты видишь буквально в каждом квартале, у этого города есть душа.

Итальянцы умеют жить и наслаждаться жизнью. И этим умением они готовы делиться со всеми. Там это считывается во всем: в настроении прохожих, в отношении к животным. Например, встретить в кафе пару-тройку пар с собачками – вполне привычное дело. Еще – эстетика в еде, одежде, убранстве домов и кафе, во всем этом чувствуется очень большой вкус и любовь к жизни. А жизнь нужно любить во всех ее проявлениях.

Телеведущая Полина Стадник Фото: пресс-служба

Ты в отличной форме. Каким видом спорта занимаешься?

В силу того, что я профессионально занималась большим теннисом долгий отрезок жизни, не хотела бы сейчас громко заявлять, что занимаюсь спортом. Скажем так, больше для поддержания фигуры. Стабильно три раза в неделю у меня онлайн-тренировки с тренером по barre – сочетание балета, пилатеса и йоги. Также занимаюсь скандинавской ходьбой один-два раза в неделю по десять километров.

На телеканале "Україна 24" ведущим подбирают одежду стилисты. В жизни ты также стильно одеваешься. Как тебе удается всегда быть в тренде?

Не могу сказать, что слежу за трендами слишком активно. Просто стараюсь покупать то, что идет конкретно мне. Ну а время уже диктует, что в тренде, а что нет. Но я больше склоняюсь к классике в стиле. Люблю понятные вещи и спокойные цвета. Нравится, когда "одежда про человека, а не человек про одежду".

Мой топ вещей – это правильно сидящие джинсы, брюки с высокой талией, белые рубашки, пиджак "с мужского плеча", лоферы, замшевые лодочки, шейные платки, платья длины миди и кардиганы.

Что модно в этом сезоне? И чего ты точно никогда не наденешь?

В этом сезоне стоит обратить внимание на oversize-пиджаки. Их можно носить и с поясом, чтобы добавить образу женственности. А также шорты-бермуды, платья в стиле бохо, кроп-топы, тренчи свободного кроя. Стоит присмотреться к одежде пастельных тонов, такие оттенки подходят практически всем.

Я точно не надену вещи ярких цветов, они мне катастрофически не идут. А еще – вещи с крупными надписями и лого.

Телеведущая Полина Стадник Фото: пресс-служба

Осознанное потребление — важный тренд XXI века. Придерживаешься ли ты его в жизни? Интересна ли тебе тема экопривычек?

Я стараюсь. Но если совсем честно, то я только в начале пути. Если речь идет о покупках, то 10 раз подумаю, нужна ли мне определенная вещь в гардеробе, с чем она будет сочетаться и надену ли я ее больше одного раза. Сейчас отношусь к вещам максимально продуманно, не покупаю сгоряча, даже если что-то сильно понравилось. Оставляю время на "подумать". В супермаркетах чаще прошу упаковать продукты в бумажные пакеты. Ситуация с количеством пластиковых отходов в мире ужасна, и это действительно меня беспокоит.

О мотивации: ради чего встаешь по утрам?

Я очень люблю жизнь и люблю каждый новый день. И уже с утра я испытываю чувство благодарности. Одно осознание того, что ты видишь, ходишь, слышишь, уже стоит того, чтобы быть благодарным. Это не про мотивацию – это про отношение к жизни. А мотивация – она во всем: в уроках, которые тебе преподносит новый день, в людях, которые тебя учат, поддерживают и вдохновляют, в любимом деле, в которое ты вкладываешь себя.

Тем временем Анна Панова и Олег Панюта признались, как год на карантине повлиял на их жизнь.

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