Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анна Панова и Олег Панюта признались, как год на карантине повлиял на их жизни

Сегодня, 18:35

Анна Панова была на девятом месяце беременности, когда начался карантин

12 марта – год, как в Украине длятся карантинные ограничения. Популярные ведущие телеканала "Украина" рассказали, как для них начался карантин, и какие выводы и собственные открытия сделали за это время.

Когда в прошлом году объявили карантин, Анна Панова была на 9 месяце беременности. Ведущая новостей "Сегодня" вспоминает, как тогда было страшно, ведь семья едва успела купить коляску для ребенка, пока не закрылись все магазины. Год на карантине принес не только новые правила, но и важные уроки.

"Поскольку я интроверт, некоторые ограничения в общении дались мне нетрудно. К тому же, когда маленький ребенок – не лучшее время для походов в театры и на танцполы. Все наверстаем позже! Семья – самая большая ценность. Я это в очередной раз осознала на карантине, как и большинство украинцев. Все, что мне нужно – есть у меня дома", – рассказала Анна Панова.

Анна Панова
Анна Панова
Фото: пресс-служба

А для ведущего информационного еженедельника "Сегодня. Итоги" Олега Панюты ограничение социальных контактов стало испытанием не из легких.

"Карантин в очередной раз дал понимание того, насколько ценным является личное общение – с друзьями, родными, простыми людьми. Сейчас есть ощущение, что мы потихоньку дичаем, скрываясь от вируса в собственных ограничениях. Здоровье – это очень важно. Но не менее важным для человека является и способность общения с такими же, как ты. Поэтому, заботясь о здоровье и безопасности – своей и окружающих – мечтаю об общении без ограничений", – поделился Олег Панюта.

Олег Панюта
Олег Панюта
Фото: пресс-служба

Анна Панова признается, что ее совсем не раздражают маски. Даже наоборот планирует продолжать их носить и после того, как Минздрав снимет это ограничение.

"И даже когда у меня обычный насморк, я отменяю походы на работу, на маникюр и тому подобное. Люди вокруг меня поступают так же. Уважение к своему здоровью и здоровью окружающих должно стать для всех нас хорошей привычкой", – призывает телеведущая.

А вот чего, по мнению ведущих, весь этот год действительно не хватало и не хватает до сих пор, то это путешествий, ведь раньше отправлялись в поездки несколько раз в год.

"Пока лишь мечтаю о любимых морских пространствах за небосводом, куда очень хочется отправиться", – рассказал Олег Панюта.

"Больше всего донимает отсутствие возможности поехать в Европу, которую мы с мужем очень любим. Скорее бы Украина и мир прошли кампанию по вакцинации – и все мы вернулись к привычной жизни. Ну-ка, коронавирус, мы тебе благодарны за твои уроки, конечно, – но уже достаточно", – отметила Анна Панова.

Ранее сообщалось, что Анатолий Анатолич стал ведущим нового тревел-шоу телеканала "Украина".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Телеведущая Анна Панова о здоровом образе жизни: «Я никогда не сидела на диетах» Телеведущая Анна Панова: «Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя» Олегу Панюте – 50! Интересные и малоизвестные факты о популярном ведущем
карантин Анна Панова Олег Панюта
Реклама

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире

Популярные статьи

Сегодня, 18:47Модно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

Сегодня, 15:39Модно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Сегодня, 14:25No Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Сегодня, 14:06Events

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять