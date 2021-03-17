"Я точно не одягну речі яскравих кольорів": телеведуча Поліна Стадник розповіла, як завжди бути в тренді

Вона розповіла про весняні тренди і любов до Італії

Ведуча програми "Зворотний зв'язок" на телеканалі "Україна 24" Поліна Стадник – дівчина з достоту чудовим смаком. Спеціально для редакції "Сьогодні" журналістка розповіла про весняні тренди, любов до Італії і мотивацію прокидатися вранці.

Телеведуча Поліна Стадник Фото: пресслужба

Не секрет, що робота на телебаченні забирає багато енергії. Який для тебе найкращий спосіб "перезавантаження" після напруженого дня?

Безумовно, робота на телебаченні виснажує. Але так буває в будь-якій професії. Дуже важливо розуміти, навіщо ти все це робиш. І якщо є відповідь – продовжувати працювати, але бажано якісно.

Я дуже люблю свою роботу, для мене це джерело енергії.

А якщо говорити про спосіб "перезавантаження", то вибираю завжди пішу прогулянку на свіжому повітрі на самоті, іноді малюю, коли є натхнення. Якщо відчуваю, що рівень втоми вже зашкалює, відразу записуюся на сеанс масажу. Все це мені дуже допомагає підтримувати зв'язок з розумом і тілом.

Телеведуча Поліна Стадник Фото: пресслужба

Подорожі, до речі, чудовий варіант "перезавантаження". Після закінчення карантину плануєш вирушити за кордон?

Згодна повністю! Так, дуже хотілося б. І бажано на море! Дуже хочу побувати в Хорватії, там живописно.

Знаємо, що ти любиш Італію. Тобі подобаються історичні місця, менталітет італійців? Розкажи, звідки з'явилася ця любов.

Італія – це про любов з першого погляду. Мені потрібно придивитися день-другий, і тільки потім я можу дати коротке резюме про країну. У випадку з Італією все було по-іншому. Як тільки я побачила Рим з вікна таксі, відразу стало все зрозуміло. Італія, а саме Рим, дуже відгукується в мені за енергією. Рим став одним з улюблених міст, куди готова повертатися знову і знову. Не дарма ж кажуть, що це Вічне місто. Там відчувається міць і незламна фундаментальність. Крім невимовної краси, яку ти бачиш буквально в кожному кварталі, у цього міста є душа.

Італійці вміють жити і насолоджуватися життям. І цим умінням вони готові ділитися з усіма. Там це зчитується в усьому: у настрої перехожих, у відношенні до тварин. Наприклад, зустріти в кафе дві-три пари із собачками – цілком звична справа. Ще – естетика в їжі, одязі, оздобленні будинків і кафе, в усьому цьому відчувається дуже великий смак і любов до життя. А життя потрібно любити в усіх його проявах.

Телеведуча Поліна Стадник Фото: пресслужба

Ти у чудовій формі. Яким видом спорту займаєшся?

Через те, що я професійно грала у великий теніс довгий відтинок часу, не хотіла б тепер гучно заявляти, що займаюся спортом. Скажімо так, більше для підтримки фігури. Стабільно три рази на тиждень у мене онлайн-тренування з тренером з barre – поєднання балету, пілатесу та йоги. Також займаюся скандинавської ходьбою один-два рази на тиждень по десять кілометрів.

На телеканалі "Україна 24" ведучим підбирають одяг стилісти. У житті ти також стильно вдягаєшся. Як тобі вдається завжди бути в тренді?

Не можу сказати, що стежу за трендами дуже активно. Просто намагаюся купувати те, що пасує конкретно мені. Ну а час уже диктує, що в тренді, а що ні. Але я більше схиляюся до класики в стилі. Люблю зрозумілі речі і спокійні кольори. Подобається, коли "одяг про людину, а не людина про одяг".

Мій топ речей – це джинси, що правильно сидять, брюки з високою талією, білі сорочки, піджак "із чоловічого плеча", лофери, замшеві човники, шийні хустки, сукні довжини міді та кардигани.

Що модно в цьому сезоні? І що ти точно ніколи не одягнеш?

У цьому сезоні варто звернути увагу на oversize-піджаки. Їх можна носити і з поясом, щоб додати образу жіночності. А також шорти-бермуди, сукні в стилі бохо, кроп-топи, тренчі вільного крою. Варто придивитися до одягу пастельних тонів, такі відтінки підходять майже всім.

Я точно не одягну речі яскравих кольорів, вони мені катастрофічно не пасують. А ще – речі з великими написами і лого.

Телеведуча Поліна Стадник Фото: пресслужба

Усвідомлене споживання – важливий тренд XXI століття. Чи дотримуєшся ти його в житті? Цікава тобі тема екозвичок?

Я намагаюся. Але якщо зовсім чесно, то я тільки на початку шляху. Якщо йдеться про покупки, то 10 раз подумаю, чи потрібна мені певна річ в гардеробі, із чим вона буде поєднуватися і вдягну я її більше ніж один раз. Тепер ставлюся до речей максимально продумано, не купую зопалу, навіть якщо щось сильно сподобалося. Залишаю час на "подумати". У супермаркетах частіше прошу спакувати продукти в паперові пакети. Ситуація з кількістю пластикових відходів у світі жахлива, і це справді мене турбує.

Про мотивацію: заради чого встаєш вранці?

Я дуже люблю життя і люблю кожен новий день. І вже зранку прокидаюся з почуттям вдячності. Одне усвідомлення того, що ти бачиш, ходиш, чуєш, уже варте того, щоби бути вдячним. Це не про мотивацію – це про ставлення до життя. А мотивація – вона в усьому: в науці, яку тобі дає новий день, у людях, які тебе вчать, підтримують і надихають, в улюбленій справі, в яку ти вкладаєш себе.

Тим часом Анна Панова і Олег Панюта зізналися, як рік на карантині вплинув на їхнє життя.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися