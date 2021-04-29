Женщины продолжат убивать за супружескую неверность

Продолжение комедийно-драматического сериала "Почему женщины убивают" о трех героинях из разных эпох, которые сталкиваются с изменами своих мужей, по-настоящему удивит зрителей

Стриминговый сервис Paramount+ представил промо-ролик и постер второго сезона "Почему женщины убивают", старт которого запланирован на 3 июня. Информации о сюжете пока немного, но, похоже, нас ждет совершенно новая 10-серийная история с другими героями. Известно, что главные роли исполнят Ник Фрост и Эллисон Толман.

Ник Фрост и Эллисон Толман Фото: instagram.com/friedgold, instagram.com/allison_tolman

События второго сезона чёрной комедии разворачиваются в 1949 году. Это история о внешней красоте, о скрываемой за фасадом привлекательности истине, о последствиях безразличия со стороны общества и о том, как далеко готова зайти женщина, чтобы добиться признания и внимания окружающих. Толман сыграет домохозяйку Альму, чьё счастье рушится, когда она узнаёт о тайном хобби своего супруга Бертрама (Фрост), доброго и жизнерадостного ветеринара.

Создателем проекта снова выступил Марк Черри ("Отчаянные домохозяйки"), который также числится исполнительным продюсером наравне с Брайаном Грэйзером и Сэми Ким Фолви. Производством занимаются Imagine Studios и CBS Television Studios.

Пока новинка готовится к выходу можно посмотреть первый сезон комедийно-драматического сериала, который доступен по подписке на OLL.TV.