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Женщины продолжат убивать за супружескую неверность

Сегодня, 17:46

Продолжение комедийно-драматического сериала "Почему женщины убивают" о трех героинях из разных эпох, которые сталкиваются с изменами своих мужей, по-настоящему удивит зрителей

Стриминговый сервис Paramount+ представил промо-ролик и постер второго сезона "Почему женщины убивают", старт которого запланирован на 3 июня. Информации о сюжете пока немного, но, похоже, нас ждет совершенно новая 10-серийная история с другими героями. Известно, что главные роли исполнят Ник Фрост и Эллисон Толман.

Ник Фрост и Эллисон Толман
Ник Фрост и Эллисон Толман
Фото: instagram.com/friedgold, instagram.com/allison_tolman

События второго сезона чёрной комедии разворачиваются в 1949 году. Это история о внешней красоте, о скрываемой за фасадом привлекательности истине, о последствиях безразличия со стороны общества и о том, как далеко готова зайти женщина, чтобы добиться признания и внимания окружающих. Толман сыграет домохозяйку Альму, чьё счастье рушится, когда она узнаёт о тайном хобби своего супруга Бертрама (Фрост), доброго и жизнерадостного ветеринара.

Создателем проекта снова выступил Марк Черри ("Отчаянные домохозяйки"), который также числится исполнительным продюсером наравне с Брайаном Грэйзером и Сэми Ким Фолви. Производством занимаются Imagine Studios и CBS Television Studios.

Пока новинка готовится к выходу можно посмотреть первый сезон комедийно-драматического сериала, который доступен по подписке на OLL.TV.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Фото: CBS

Первый сезон сериала рассказывает историю трех женщин, живших в одном особняке в разные периоды времени: домохозяйки в 60-х, светской львицы в 80-х и юриста в 2019 году, каждая из которых сталкивается с супружеской неверностью.

"Почему женщины убивают"
смотрите на olltv
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Сегодня мы сделали обзор на новый сезон нашумевшего сериала "Рассказ служанки" – смотрите тут.

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