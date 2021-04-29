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Вышел 4 сезон Рассказа служанки. Чего ждать от продолжения сериала и стоит ли смотреть?

Сегодня, 15:57

Конкурент Netflix платформа Hulu выпустила первые три эпизода нового сезона сериала "Рассказ служанки". Но он получил неоднозначные отзывы зрителей

Вчера состоялась одна из главных сериальных премьер апреля – четвертый сезон "Рассказа служанки". Это драма-антиутопия, которая рассказывает о жизни в патриархально-тоталитарном государстве, где женщины лишены любых прав, а в мире распространяется эпидемия бесплодия.

Первый сезон основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и получил массу положительных отзывов и овации актерской игре Элизабет Мосс. Следующие два – имели уже не такие высокие рейтинги, но интригующий сюжет удержал зрителей у экранов. А вот новый, четвертый сезон возродил бурные споры сериаломанов. Что ждать от нового сезона "Рассказа служанки" и стоит ли его смотреть – читайте далее.

Кадры из сериала "Рассказ служанки"
Кадры из сериала "Рассказ служанки"
Фото: themoviedb.org, Скриншот из YouTube

О чем сериал?

Действие сюжета разворачивается в Америке в неопределенном будущем. Главная героиня Джун, которую играет Элизабет Мосс, живет в тоталитарном государстве Галаад, где женщины являются "низшим сортом" общества. Есть служанки, которые рожают детей для высокопоставленных лиц, чьи жены из-за бесплодны. Но все женщины, которые вступили во второй брак, считаются изменницами государства, поэтому их по принуждению отправляют в особые "красные центры" на перевоспитание.

Джун является как раз такой женщиной – она вторая жена Люка и у них есть совместный ребенок. Однажды, когда Джун пытается сбежать с дочкой в Канаду, ее ловят, отправляют в "красный центр", а после этого она становится служанкой командора Фреда. Поэтому ее называют Фредова, так как она его собственность. Параллельно с тем, как Джун начинает вынашивать ребенка Фреда, она разрабатывает свой план – сбежать и разыскать свою дочь.

В последней серии третьего сезона Джун наконец-то начинает воплощать свой план – увезти детей Галаада в Канаду на самолете.

Что происходит в 4 сезоне "Рассказа служанки"?

Джун возглавляет восстание служанок и начинает войну против Галаада. Для Джун это не просто стремление победить, а желание отомстить тем, кто причинял ей и другим служанкам боль. В этом ей помогает служанка Джанин и любовник Ник. Конечно же, Фред, от которого сбежала Джун, будет разыскивать ее, чтобы ее убить.

Кто в главных ролях

Роль Джун Осборт играет 38-летняя Элизабет Мосс, известная по сериалам "Западное крыло", "Безумцы" и "Анатомия страсти". За свою роль в "Рассказе служанки" актриса получила престижную награду "Золотой глобус" в 2018 году и многомиллионную армию поклонников.

Элизабет Мосс в роли Джун Осборн, Фредовой
Элизабет Мосс в роли Джун Осборн, Фредовой
Фото: themoviedb.org

Роль жестокого Фреда, служанкой которого становится Джун, сыграл 50-летний британский актер Джозеф Файнс. Он брат Рэйфа Файнса, которого вы можете знать по роли Волан Де Морта в "Гарри Поттере".

Джозеф Файнс в роли Фреда Уотерфорда
Джозеф Файнс в роли Фреда Уотерфорда
Фото: Скриншот из Daily Mail

Роль любовника Джун, Ника, играет 35-летний Макс Мингелла ("Социальная сеть", "Пила: Спираль").

Макс Мингелла
Макс Мингелла
Фото: Imdb.com

Смотрите оригинальный трейлер сериала "Рассказ служанки" 4 сезон:

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