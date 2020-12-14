Лучшие песни года: кто стал лауреатом "Музыкальной платформы" (список)

Узнайте, какие украинские артисты получили награду

Во Дворце "Украина" состоялся концерт-награждение лучших песен 2020 года "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. Представители украинского шоу-бизнеса, которые отличились в этом году своими хитами, приехали за статуэтками в ярких образах.

Съемки концерта из-за карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19 прошли без зрителей и с соблюдением всех санитарных норм.

Ведущими мероприятия стали: шоу-вумен Мария Орлова, музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер и телеведущая Мария Мельник ("Ранок з Україною").

В этом году лауреатами "Музыкальной платформы" стали:

DZIDZIO и Оля Цибульская с песней "Киця";

NK | Настя Каменских с песней VIBE;

MONATIK с песней "Сильно";

МЯТА с песней "Не боюсь";

Jerry Heil с песней "Бомба-ракета-пушка-граната";

Ирина Билык с песней "Красная помада";

Ирина Билык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

MONATIK, Lida Lee и Nino с песней "РитмоLOVE";

Александр Пономарев с песней "Гарна";

Gena VITER с песней "Мона Лиза";

Алина Гросу с песней "Голый король";

Алина Гросу Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наталья Могилевская с песней "Белый самолет";

Ирина Федишин с песней "Там, де ти";

Оля Полякова с песней "Белый танец";

Олег Винник с песней "Безумная любовь";

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

группа "Антитела" с песней "Кино";

Артем Пивоваров с песней "Дежавю";

группа "BEZ ОБМЕЖЕНЬ" с песней "Не мовчи";

TAYANNA с песней "Ейфорія";

Таюне с песней "Бачу-Бачу";

Павел Зибров с песней "Дівчина XL";

Павел Зибров Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

группа KAZKA с песней "Палала";

ALEKSEEV с песней "Ревность";

Анна Тринчер с песней "Короче, понятно".

В эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" певица Алина Гросу призналась, что песней "Голый король" обязана непростому периоду в своей жизни:

"Эта песня связана с моим разводом, и вся боль, которую я почувствовала, вылилась в творчество, и в конечном итоге принесла такую ​​прекрасную премию", – рассказала Алина Гросу.

Еще один лауреат премии "Музыкальная платформа" Павел Зибров, уверен, что его трек несет особую миссию.

"У нас артисты часто поют о девушках с параметрами 90-60-90, а я запел о женщинах размера плюс-сайз. Хотел, чтобы песня сделала девушек более уверенными, показала, что они красавицы и их любят", – прокомментировал артист.

Также на концерте выступили: Виталий Козловский, певица Alyosha, группа "ВВ" и другие артисты.

Смотрите концерт "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января на канале "Украина".

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