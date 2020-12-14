Лучшие песни года: кто стал лауреатом "Музыкальной платформы" (список)
Узнайте, какие украинские артисты получили награду
Во Дворце "Украина" состоялся концерт-награждение лучших песен 2020 года "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. Представители украинского шоу-бизнеса, которые отличились в этом году своими хитами, приехали за статуэтками в ярких образах.
Съемки концерта из-за карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19 прошли без зрителей и с соблюдением всех санитарных норм.
Ведущими мероприятия стали: шоу-вумен Мария Орлова, музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер и телеведущая Мария Мельник ("Ранок з Україною").
В этом году лауреатами "Музыкальной платформы" стали:
- DZIDZIO и Оля Цибульская с песней "Киця";
- NK | Настя Каменских с песней VIBE;
- MONATIK с песней "Сильно";
- МЯТА с песней "Не боюсь";
- Jerry Heil с песней "Бомба-ракета-пушка-граната";
- Ирина Билык с песней "Красная помада";
- MONATIK, Lida Lee и Nino с песней "РитмоLOVE";
- Александр Пономарев с песней "Гарна";
- Gena VITER с песней "Мона Лиза";
- Алина Гросу с песней "Голый король";
- Наталья Могилевская с песней "Белый самолет";
- Ирина Федишин с песней "Там, де ти";
- Оля Полякова с песней "Белый танец";
- Олег Винник с песней "Безумная любовь";
- группа "Антитела" с песней "Кино";
- Артем Пивоваров с песней "Дежавю";
- группа "BEZ ОБМЕЖЕНЬ" с песней "Не мовчи";
- TAYANNA с песней "Ейфорія";
- Таюне с песней "Бачу-Бачу";
- Павел Зибров с песней "Дівчина XL";
- группа KAZKA с песней "Палала";
- ALEKSEEV с песней "Ревность";
- Анна Тринчер с песней "Короче, понятно".
В эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" певица Алина Гросу призналась, что песней "Голый король" обязана непростому периоду в своей жизни:
"Эта песня связана с моим разводом, и вся боль, которую я почувствовала, вылилась в творчество, и в конечном итоге принесла такую прекрасную премию", – рассказала Алина Гросу.
Еще один лауреат премии "Музыкальная платформа" Павел Зибров, уверен, что его трек несет особую миссию.
"У нас артисты часто поют о девушках с параметрами 90-60-90, а я запел о женщинах размера плюс-сайз. Хотел, чтобы песня сделала девушек более уверенными, показала, что они красавицы и их любят", – прокомментировал артист.
Также на концерте выступили: Виталий Козловский, певица Alyosha, группа "ВВ" и другие артисты.
Смотрите концерт "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января на канале "Украина".
Напомним, стал известен список номинантов на премию YUNA 2021. Ранее мы писали, что режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василя Стуса.
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