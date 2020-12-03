Более 1000 жемчужин – как создавали костюм Солнца в оригинальном шоу-детективе "Маска"

Вес головного убора составляет пять килограммов

Грандиозное звездное шоу-детектив "Маска", премьера которого состоится на телеканале "Украина", покорит зрителей яркими и неординарными образами. Дизайнеры проекта более полугода трудятся над впечатляющими костюмами-Масками, один из которых – роскошное золотое Солнце.

Конструкцию головного убора для Солнца, который состоит из впечатляющего нимба и шлема и доходит до самых плеч, создавал на заказ мастер по работе с проволокой. Затем делали слепок и отливали формовку из силикона, после чего ее шлифовали. Шлем декорирован уникальной фурнитурой и окрашенными золотыми перьями, которых заказали 300 штук заграницей – в Украине такие купить невозможно. В итоге вся эта конструкция получилась достаточно тяжелой – только лишь головной убор весит около 5 килограммов.

Костюм Солнца для шоу "Маска" Фото: пресс-служба

"В шлеме Солнца не предполагается ни ноздрей, ни рта – вот такой у нас уникальный образ. После примерки с артистом, который будет скрываться под этим костюмом, мы сделали прорези для рта, спрятав их под декором, чтобы зритель не догадался, каким образом герой имеет возможность видеть. Все это собиралось вручную на протяжение нескольких недель", – рассказывает художница по костюмам шоу-детектива "Маска" Леся Патока.

Сам костюм дизайнер изначально планировала сделать из белой переливающейся ткани, но потом решила заменить ее на более сложную технологию. Комбинезон Солнца сшит из полупрозрачной сетки, которая создает эффект обнаженного тела, он усыпан более 1000 жемчужинок – от самых мелких до крупных, а также мерцающими камнями.

"Все это создает текстуру фантастической кожи. Солнце выглядит сногсшибательно и вызывает неописуемый восторг у женщин – наверное, за счет огромного количества блеска, – говорит Леся Патока. – Также для этого образа мы специально создали просто невероятные высокие сапоги из золотой кожи на 10-сантиметровой шпильке".

Костюм Солнца для шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Напомним, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее стало известно, что звездным детективом оригинального шоу "Маска" станет Настя Каменских.

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