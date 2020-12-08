В Британии отменили антипремию за худшее описание секса: в 2020-м было слишком много плохих вещей

Будущим авторам напомнили, что киберсекс и домашние "развлечения" тоже подпадают под действие награды

После нескольких недель раздумий судьи британского конкурса Bad Sex in Fiction Award приняли трудное решение об отмене вручения приза за самое худшее описание секса в 2020 году.

Об этом сообщает Literary Review.

Судьи сочли, что в этом году общественность и так пережила слишком много плохих вещей, чтобы получить еще и плохой секс. Однако они предупредили, что отмена антипремии в 2020 году не должна восприниматься как лицензия на написание плохого секса.

Представитель судейского жюри заявил: "Поскольку правила изоляции приводят к появлению все новых видов сексуальных практик, судьи ожидают, что в следующем году будет много заявок. Напоминаем авторам, что киберсекс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды. Сцены, происходящие в полях, парках, на задворках или в помещении с открытыми окнами и присутствующими менее шести человек, также не будут освобождены от изучения".

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Антипремия "Плохой секс в художественной литературе" была учреждена в 1993 году и присуждается самой ужасной сцене года с сексуальным описанием в хорошем романе. Внимание обращается на плохо написанные, нарочитые или совершенно презренные пассажи сексуального описания в современной художественной литературе. Приз не касается порнографической или явно эротической литературы. Антипремия учреждена литературным критиком Родой Кёниг и тогдашним главным редактором Literary Review Обероном Во.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине уже четвертый год существует похожая премия – "Золотой хрен". В 2019-м ее "победителем" стал писатель Василий Слапчук за книгу "Роман & Роман".

Напомним, итальянскому писателю Эрри Де Луке вручили премию Bad Sex Award за худшее описание секса в художественной литературе. В его романе "Один день до счастья" был пассаж: "Наши половые органы были готовы, томились в ожидании, едва касаясь друг друга: танцоры балета на пуантах".

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