YUNA 2021: стали известны номинанты музыкальной премии
Узнайте, кого из украинских артистов номинировали на премию
Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.
На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.
Номинантами YUNA 2021 стали:
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Лучший исполнитель:
- KHAYAT
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- TVORCHI
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- The HARDKISS
- BEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
Открытие года:
- Go_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
- Ангела – Бумбокс и Крихитка
- ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
- Історія України за 5 хвилин – ТНМК
- Кіно – Антитела
- Кобра – The HARDKISS та MONATIK
Лучший альбом:
- 13 waves – TVORCHI
- 1990 – MAX BARSKIH
- Eclectica – NK
- Nirvana – KAZKA
- Жіноча сила – TAYANNA
- Земной – Артем Пивоваров
Лучшая песня:
- Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
- Гора – THE HARDKISS
- Дежавю – Артем Пивоваров
- Кіно – Антитела
- Кобра – THE HARDKISS и MONATIK
Лучшая песня на другом языке:
- 99 – KRUTЬ
- A HUEVO – NK
- Bonfire – TVORCHI
- Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
- ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
- Bonfire – TVORCHI
- DanceDiscoParty – KADNAY
- I Want You – MARUV и BOOSIN
- СЕАНС – ONUKA
- Холодна ніч – Ivan NAVI
Лучший хип-хоп-хит:
- BOSORKANYA – Alina Pash
- MAVKA – MamaRika
- Ангела – Бумбокс и Крихитка
- Гори – alyona alyona и KALUSH
- Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Другой формат:
- ALLOISE
- Pur:Pur
- DakhaBrakha
- Евгений Хмара
- ЛУНА
Лучший дуэт/коллаборация:
- Ангела – Бумбокс и Крихитка
- ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
- Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
- Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
- Кобра – The HARDKISS и MONATIK
Лучший эстрадный хит:
- Безумная любовь – Олег Винник
- Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская
- Красная помада – Ирина Билык
- По кайфу – Олег Кензов
- Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее концертное шоу:
- Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
- KAZKA – NIRVANA
- The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
- АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло – Последний танец
Список претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря.
Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех шесть претендентов номинировать автоматически. Вот они:
- Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" (фильм "Віддана")
- Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")
- Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")
- KAZKA – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")
- Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")
Напомним, украинка Оксана Лынив стала лучшим дирижером Германии. Ранее мы сообщали, что режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василя Стуса.
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