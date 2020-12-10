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YUNA 2021: стали известны номинанты музыкальной премии

Сегодня, 09:50

Узнайте, кого из украинских артистов номинировали на премию

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.

На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Лучший исполнитель:

  • KHAYAT
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • TVORCHI
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • The HARDKISS
  • BEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Lida Lee, Сергей Танчинец, NINO
Lida Lee, Сергей Танчинец, NINO
Фото: Алексей Карпович

Открытие года:

  • Go_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

  • Ангела – Бумбокс и Крихитка
  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК
  • Кіно – Антитела
  • Кобра – The HARDKISS та MONATIK

Лучший альбом:

  • 13 waves – TVORCHI
  • 1990 – MAX BARSKIH
  • Eclectica – NK
  • Nirvana – KAZKA
  • Жіноча сила – TAYANNA
  • Земной – Артем Пивоваров

Лучшая песня:

  • Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
  • Гора – THE HARDKISS
  • Дежавю – Артем Пивоваров
  • Кіно – Антитела
  • Кобра – THE HARDKISS и MONATIK

YUNA назвала номинантов 2021
YUNA назвала номинантов 2021
Фото: Алексей Карпович

Лучшая песня на другом языке:

  • 99 – KRUTЬ
  • A HUEVO – NK
  • Bonfire – TVORCHI
  • Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

  • Bonfire – TVORCHI
  • DanceDiscoParty – KADNAY
  • I Want You – MARUV и BOOSIN
  • СЕАНС – ONUKA
  • Холодна ніч – Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:

  • BOSORKANYA – Alina Pash
  • MAVKA – MamaRika
  • Ангела – Бумбокс и Крихитка
  • Гори – alyona alyona и KALUSH
  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Другой формат:

  • ALLOISE
  • Pur:Pur
  • DakhaBrakha
  • Евгений Хмара
  • ЛУНА

Лучший дуэт/коллаборация:

  • Ангела – Бумбокс и Крихитка
  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
  • Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
  • Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
  • Кобра – The HARDKISS и MONATIK

Названы номинанты YUNA-2021
Названы номинанты YUNA-2021
Фото: Алексей Карпович

Лучший эстрадный хит:

  • Безумная любовь – Олег Винник
  • Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская
  • Красная помада – Ирина Билык
  • По кайфу – Олег Кензов
  • Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
  • KAZKA – NIRVANA
  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
  • АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло – Последний танец

Список претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря.

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех шесть претендентов номинировать автоматически. Вот они:

  • Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" (фильм "Віддана")
  • Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")
  • Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")
  • KAZKA – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")
  • Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")

Напомним, украинка Оксана Лынив стала лучшим дирижером Германии. Ранее мы сообщали, что режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василя Стуса.

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