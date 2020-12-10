YUNA 2021: стали известны номинанты музыкальной премии

Узнайте, кого из украинских артистов номинировали на премию

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.

На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

TVORCHI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

BEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Lida Lee, Сергей Танчинец, NINO Фото: Алексей Карпович

Открытие года:

Go_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

Ангела – Бумбокс и Крихитка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Кіно – Антитела

Кобра – The HARDKISS та MONATIK

Лучший альбом:

13 waves – TVORCHI

1990 – MAX BARSKIH

Eclectica – NK

Nirvana – KAZKA

Жіноча сила – TAYANNA

Земной – Артем Пивоваров

Лучшая песня:

Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина

Гора – THE HARDKISS

Дежавю – Артем Пивоваров

Кіно – Антитела

Кобра – THE HARDKISS и MONATIK

YUNA назвала номинантов 2021 Фото: Алексей Карпович

Лучшая песня на другом языке:

99 – KRUTЬ

A HUEVO – NK

Bonfire – TVORCHI

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

Bonfire – TVORCHI

DanceDiscoParty – KADNAY

I Want You – MARUV и BOOSIN

СЕАНС – ONUKA

Холодна ніч – Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:

BOSORKANYA – Alina Pash

MAVKA – MamaRika

Ангела – Бумбокс и Крихитка

Гори – alyona alyona и KALUSH

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Другой формат:

ALLOISE

Pur:Pur

DakhaBrakha

Евгений Хмара

ЛУНА

Лучший дуэт/коллаборация:

Ангела – Бумбокс и Крихитка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина

Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

Кобра – The HARDKISS и MONATIK

Названы номинанты YUNA-2021 Фото: Алексей Карпович

Лучший эстрадный хит:

Безумная любовь – Олег Винник

Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская

Красная помада – Ирина Билык

По кайфу – Олег Кензов

Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Последний танец

Список претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря.

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех шесть претендентов номинировать автоматически. Вот они:

Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" (фильм "Віддана")

Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")

Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")

KAZKA – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")

Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")

Напомним, украинка Оксана Лынив стала лучшим дирижером Германии. Ранее мы сообщали, что режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василя Стуса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться