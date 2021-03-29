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В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

Сегодня, 12:50

Многих удивил внешний вид Архипа

Сын Наташи Королевой и Тарзан Архип уже успел заявить о себе в шоу-бизнесе. Недавно он перепел хит мамы, который положительно оценили в Сети. На днях певица с сыном появились на одном из светских мероприятий и многих удивил внешний вид Архипа.

В Instagram Наташа Королева опубликовала видео, на котором позирует с сыном Архипом на одной из российских премий. Она отметила, что они получили награду в номинации "Семейные ценности".

"Некий итог, некая черта, а может быть, некий символ того, что наша семья крепкая, построена, прежде всего, на любви друг к другу, на уважении выбора друг друга, на прощении и принятии. Так важно каждому из нас быть счастливым дома, и как трепетно каждый из нас на протяжении всей своей жизни вьет гнездышко, создает свой очаг, который и становится нашей крепость", – написала певица.

(@koroleva__star)

Пока одни комментаторы рассуждали, о каких семейных ценностях говорит Королева после скандала с Тарзаном, другие обратили внимание на внешний вид сына певица. Подписчики певицы усомнились в "мужском" воспитании Архипа, который появился на премии с ярким маникюром.

Наташа Королева с сыном Архипом
Наташа Королева с сыном Архипом
Фото: instagram.com/grek_grex

"Из Архипа клоуна сделали", "Неприятный сынок", "Ваш сын нетрадиционный ориентации? Ногти красит", "Какой-то странный сын, ногти накрасил, усики как у бисексуала", – написали фолловеры.

Ранее сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы.

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Источник: instagram.com/grek_grex
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