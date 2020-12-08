Супруга Петросяна vs его помощница: сравниваем образы Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой

У девушек очень похож вкус в одежде

Недавно стало известно, что у Евгения Петросяна появилась новая молодая помощница Александра Скобцова – она заняла место Татьяны Брухуновой, нынешней супруги 75-летнего юмориста.

В Сети уже поползли слухи о том, что Александра может заменить Татьяну не только в рабочей плоскости, но и в личной! Ведь считается, что Евгений Петросян развелся со своей экс-супругой Еленой Степаненко из-за Татьяны Брухуновой.

Оказалось, что все намного проще и вряд ли браку Петросяна и Брухуновой что-то грозит, ведь Татьяна и Александра – давние подруги. В соцсетях легко можно найти их совместные фото, сделанные четыре года назад.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova

Кроме общих интересов, у девушек схожи вкусы в одежде, да и образы в целом. Сравниваем имидж Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой.

Начнем с того, что обе девушки предпочитают короткую стрижку.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Их стиль в одежде тоже похож. И Татьяна, и Александра любят теплые оттенки в одежде.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Обе девушки нередко выбирают наряды в клетку, а также – различные головные уборы.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Платья и юбки длины миди – еще один любимый предмет гардероба как Татьяны, так и Александры.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Обеим девушкам нравятся объемные свитеры.

Александра Скобцова и Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

И Татьяна, и Александра любят стильные пальто.

Александра Скобцова и Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Косынки – еще одна любимая фишка девушек.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Еще один must have, по мнению девушек, – это клетчатые пиджаки.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Напомним, 75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены.

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