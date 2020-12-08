Супруга Петросяна vs его помощница: сравниваем образы Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой
У девушек очень похож вкус в одежде
Недавно стало известно, что у Евгения Петросяна появилась новая молодая помощница Александра Скобцова – она заняла место Татьяны Брухуновой, нынешней супруги 75-летнего юмориста.
В Сети уже поползли слухи о том, что Александра может заменить Татьяну не только в рабочей плоскости, но и в личной! Ведь считается, что Евгений Петросян развелся со своей экс-супругой Еленой Степаненко из-за Татьяны Брухуновой.
Оказалось, что все намного проще и вряд ли браку Петросяна и Брухуновой что-то грозит, ведь Татьяна и Александра – давние подруги. В соцсетях легко можно найти их совместные фото, сделанные четыре года назад.
Кроме общих интересов, у девушек схожи вкусы в одежде, да и образы в целом. Сравниваем имидж Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой.
Начнем с того, что обе девушки предпочитают короткую стрижку.
Их стиль в одежде тоже похож. И Татьяна, и Александра любят теплые оттенки в одежде.
Обе девушки нередко выбирают наряды в клетку, а также – различные головные уборы.
Платья и юбки длины миди – еще один любимый предмет гардероба как Татьяны, так и Александры.
Обеим девушкам нравятся объемные свитеры.
И Татьяна, и Александра любят стильные пальто.
Косынки – еще одна любимая фишка девушек.
Еще один must have, по мнению девушек, – это клетчатые пиджаки.
Напомним, 75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены.
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