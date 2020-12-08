Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Супруга Петросяна vs его помощница: сравниваем образы Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой

Сегодня, 18:36

У девушек очень похож вкус в одежде

Недавно стало известно, что у Евгения Петросяна появилась новая молодая помощница Александра Скобцова – она заняла место Татьяны Брухуновой, нынешней супруги 75-летнего юмориста.

В Сети уже поползли слухи о том, что Александра может заменить Татьяну не только в рабочей плоскости, но и в личной! Ведь считается, что Евгений Петросян развелся со своей экс-супругой Еленой Степаненко из-за Татьяны Брухуновой.

Оказалось, что все намного проще и вряд ли браку Петросяна и Брухуновой что-то грозит, ведь Татьяна и Александра – давние подруги. В соцсетях легко можно найти их совместные фото, сделанные четыре года назад.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova

Кроме общих интересов, у девушек схожи вкусы в одежде, да и образы в целом. Сравниваем имидж Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой.

Начнем с того, что обе девушки предпочитают короткую стрижку.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Их стиль в одежде тоже похож. И Татьяна, и Александра любят теплые оттенки в одежде.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Обе девушки нередко выбирают наряды в клетку, а также – различные головные уборы.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Платья и юбки длины миди – еще один любимый предмет гардероба как Татьяны, так и Александры.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Обеим девушкам нравятся объемные свитеры.

Александра Скобцова и Татьяна Брухунова
Александра Скобцова и Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

И Татьяна, и Александра любят стильные пальто.

Александра Скобцова и Татьяна Брухунова
Александра Скобцова и Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Косынки – еще одна любимая фишка девушек.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Еще один must have, по мнению девушек, – это клетчатые пиджаки.

Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Татьяна Брухунова и Александра Скобцова
Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/alexandraskobtsova

Напомним, 75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мадонна сняла дерзкое видео в шляпах от украинского дизайнера Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица В Италии создали сумку за 6 миллионов евро. Как выглядит самый дорогой аксессуар в мире? (видео)
стиль Евгений Петросян
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли

Популярные статьи

Сегодня, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Сегодня, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

Вчера, 18:12Food

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

Вчера, 16:20Wellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Вчера, 15:36Шоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

Вчера, 14:26Food

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Вчера, 11:23Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 11:11Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

6 декабряШоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

6 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

6 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

6 декабряFun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

6 декабряEvents

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Теперь ясно, почему COVID-19 болеют по полгода
Теперь ясно, почему COVID-19 болеют по полгода
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Таюне позировала в кожаных мини-шортах
Таюне позировала в кожаных мини-шортах
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Ани Лорак "сверкнула" упругими вишенками в необычном наряде
Ани Лорак "сверкнула" упругими вишенками в необычном наряде
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Фанаты в слезах и трауре: умер культовый актер, его знал весь мир
Фанаты в слезах и трауре: умер культовый актер, его знал весь мир

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять