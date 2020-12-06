Пока Брухунова дома: 75-летний Евгений Петросян показал новую молодую помощницу (фото)

Артист посещает светские мероприятия в компании новой ассистентки

75-летний Евгений Петросян в апреле этого года впервые стал отцом. Сына ему родила его нынешняя супруга и помощница Татьяна Брухунова. Ради нее юморист развелся с Еленой Степаненко. Теперь у Петросян снова новая молодая ассистентка.

Как пишет "СтарХит" со ссылкой на НТВ, пока 31-летняя Татьяна Брухунова сидит дома с ребенком, Петросян ходит на светские мероприятия с новой молодой помощницей по имени Александра.

Евгений Петросян с помощницей Александрой Фото: Скриншот из видео, instagram.com/petrosyanevgeny

Девушка заботится об артисте: обрабатывает ему руки антисептиком и помогает своевременно принимать нужные лекарства. Такое отношение к работодателю слегка смутило поклонников артиста, которые подозревают, что Петросян закрутил роман с новой помощницей, как когда-то случилось у него с Брухуновой. Однако сам артист все слухи отрицает.

Напомним, Евгения Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19.

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