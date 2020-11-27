В Италии создали сумку за 6 миллионов евро. Как выглядит самый дорогой аксессуар в мире? (видео)
На застежке дорогой сумки размещено бриллиантовое паве
Самую дорогую женскую сумку в мире создала итальянская компания Boarini Milanesi из Болоньи. Стоит она 6 миллионов евро. В чем ее ценность и из чего она сделана – далее в материале.
Самая дорогая сумка в мире изготовлена из кожи аллигатора. А украшают ее 10 золотых бабочек, усыпанные сапфирами, бриллиантами и турмалинами. Общий вес камней более 130 карат.
На застежке дорогой сумки размещено бриллиантовое паве.
Несмотря на такую ошеломляющую сумму для сумки, дизайнеры планируют создать еще две такие. 800 тысяч евро от продажи каждой сумки переведут компаниям, которые спасают моря от пластика.
Тем временем в Японии создали маску за 10 тысяч долларов с кристаллами Swarovski.
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