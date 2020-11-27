В Италии создали сумку за 6 миллионов евро. Как выглядит самый дорогой аксессуар в мире? (видео)

На застежке дорогой сумки размещено бриллиантовое паве

Самую дорогую женскую сумку в мире создала итальянская компания Boarini Milanesi из Болоньи. Стоит она 6 миллионов евро. В чем ее ценность и из чего она сделана – далее в материале.

Видео: Сегодня

Самая дорогая сумка в мире изготовлена из кожи аллигатора. А украшают ее 10 золотых бабочек, усыпанные сапфирами, бриллиантами и турмалинами. Общий вес камней более 130 карат.

На застежке дорогой сумки размещено бриллиантовое паве.

Самая дорогая сумка в мире Фото: скриншот

Несмотря на такую ошеломляющую сумму для сумки, дизайнеры планируют создать еще две такие. 800 тысяч евро от продажи каждой сумки переведут компаниям, которые спасают моря от пластика.

Тем временем в Японии создали маску за 10 тысяч долларов с кристаллами Swarovski.

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