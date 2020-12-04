Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна сняла дерзкое видео в шляпах от украинского дизайнера

Сегодня, 17:30

Артистка примерила два головных убора

Легендарная Мадонна, которая недавно показала семейный портрет, примерила стильные кепи от украинского дизайнера головных уборов Руслана Багинского.

На странице поп-звезды в Instagram появилось дерзкое видео, на котором она позирует в двух головных уборах из новой коллекции бренда Ruslan Baginskiy.

Madonna (@madonna)

"Икона стиля, легенда музыки и настоящая любительница шляп! Мадонна позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и в шерстяной кепке из нашей коллекции FW. Просто вау!", – написано на официальной странице бренда в Instagram.

Похоже, что Мадонна – большая поклонница украинского бренда, ведь она не впервые позирует в шляпках от Багинского.

Отметим, что головные уборы Руслана Багинского очень любят знаменитости, среди которых: американская модель Белла Хадид, бывшая девушка Брэда Питта – модель Николь Потуральски, телеведущая Катя Осадчая, певица Тина Кароль и другие.

Напомним, 62-летняя Мадонна испугала фанатов лицом, как у инопланетянина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 стильных пуховиков и их аналогов для этой зимы (готовые образы) Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица Кто умер: Марадона или Мадонна? Сбитые с толку люди случайно "похоронили" не ту звезду (фото)
Мадонна стиль кепка
Реклама

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик

Популярные статьи

Сегодня, 14:02Events

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сегодня, 11:38Events

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 11:18Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:22Психология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Сегодня, 05:05Events

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 18:15Шоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

Вчера, 15:33Fun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

Вчера, 14:45Food

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

Вчера, 13:04Events

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 05:35Психология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряАфиша

"Отыграть назад": 5 причин, почему все помешались на сериале с Николь Кидман и Хью Грантом

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

2 декабряШоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы
Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять