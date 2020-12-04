Мадонна сняла дерзкое видео в шляпах от украинского дизайнера

Артистка примерила два головных убора

Легендарная Мадонна, которая недавно показала семейный портрет, примерила стильные кепи от украинского дизайнера головных уборов Руслана Багинского.

На странице поп-звезды в Instagram появилось дерзкое видео, на котором она позирует в двух головных уборах из новой коллекции бренда Ruslan Baginskiy.

"Икона стиля, легенда музыки и настоящая любительница шляп! Мадонна позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и в шерстяной кепке из нашей коллекции FW. Просто вау!", – написано на официальной странице бренда в Instagram.

Похоже, что Мадонна – большая поклонница украинского бренда, ведь она не впервые позирует в шляпках от Багинского.

Отметим, что головные уборы Руслана Багинского очень любят знаменитости, среди которых: американская модель Белла Хадид, бывшая девушка Брэда Питта – модель Николь Потуральски, телеведущая Катя Осадчая, певица Тина Кароль и другие.

Напомним, 62-летняя Мадонна испугала фанатов лицом, как у инопланетянина.

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