Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

Профессиональные парикмахеры рассказали всю правду о самой популярной прическе

Говорят, что каре – один из самых популярных видов стрижек (если не самый популярный). Мы решили проверить, правда ли это? Какие виды каре наиболее распространены? Кому идет этот тип прически, и что нужно учитывать, если собираешься сделать такую стрижку?

Все эти вопросы Сегодня.Lifestyle задали профессиональным мастерам по прическам. И если вы все же решились попрощаться с длинными локонами и сделать такую стрижку, то сначала предлагаем прочесть наш материал и узнать все нюансы, чтобы потом не ждать, когда же снова отрастут волосы.

Почему каре стало популярным?

Все больше и больше девушек отдают предпочтение именно каре – выглядит стильно, волосы сохнут быстро, легко делать укладку. Ну не классно же?

"Стрижка боб-каре – самая популярная. Сейчас наиболее популярны три вида каре –классическое, каре с удлинением, а на пике популярности – боб-каре. Как ни удивительно, каре идет любой девушке, вне зависимости от возраста или цвета ее волос", – считает Анна Мельничук, визажист, гример, мастер по прическам.

Фото: freepik.com

С такой длиной очень стильно смотрятся beach waves

Стилист-парикмахер (или же Крошка G. – так называют мастеров в G.Bar) Владислава Созонюк солидарна с Анной – короткий боб сейчас в тренде, а также – возвращается мода на прически 90-х.

"Тем, кто хочет короткую длину и одновременно удлинить черты лица, – делается стрижка на удлинение, либо ровный срез полностью. Это очень удобно, не нужно долго делать укладку. С такой длиной очень стильно смотрятся beach waves или нежные локоны. Сейчас мода возвращается к трендам 90-х, потому все чаще клиенты делают такие стрижки", – говорит Владислава.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: instagram.com/rosiehw

Кому подходит каре?

Стрижка каре сейчас очень популярна среди знаменитостей – многие певицы, актрисы и телеведущие предпочитают более короткие локоны, и смотрится это очень круто и стильно!

Главное – четко озвучить парикмахеру свои пожелания

Парикмахер-визажист Евгения Темникова, которая сотрудничала с огромным количеством звезд (Оля Полякова, "Океан Эльзы", MONATIK, Hurts, Garu, Craig David и другими) подтверждает слова своих коллег – каре в моде и не собирается терять популярность.

"Каре является одним из самых популярных видов стрижек. Это один из трех классических видов стрижек, все остальное – это комбинация этих форм", – делится Евгения.

Фото: freepik.com

Но неужели всем подходит каре? По словам Евгении, главное – это четко озвучить парикмахеру свои пожелания. Ведь все мы знаем эту историю "мне только пять сантиметров", а потом сидите и врете парикмахеру, что понравилось (а в душе – боль и печалька!)

"Наиболее популярны именно те виды каре, которые идут конкретному человеку. И действительно – боб-каре лидирует, но исключительно потому, что его вариантов может быть большое количество, и у каждого человека свое представление о каре. Мастер должен учесть индивидуальные особенности и желания клиента, и тогда боб-каре станет стрижкой вашей мечты, а не вариантом "ожидание-реальность", – говорит Евгения.

Особенности каре: что нужно учесть

Не стоит забывать, что у всех людей разная форма лица, разная структура волос – а это вещи немаловажные! Стилисты подтверждают наши слова.

Нужно учитывать структуру волос

"Если вы решились на каре, вам надо учитывать следующие факторы – жирность волос (так как с такой стрижкой волосы надо мыть чаще), вьются ли ваши волосы и есть ли у них объем. Если же нет объема, придется каждое утро делать укладку, но если вашу стрижку сделал профессиональный мастер, то укладка делается быстро и легко", – говорит Анна Мельничук.

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

По словам Евгении Темниковой, по своей форме эта стрижка делает человека немного выше, корректирует черты лица – таким образом, каре пользуется популярностью и никогда не выйдет из моды.

"Могут быть разные варианты укладки или окрашивания. Но каре это классика, которая будет привлекать внимание. Когда делаешь такую стрижку, нужно учитывать структуру волос – вьющимся волосам подойдут каре с укороченным затылком, со слоями по длине, ровным волосам подойдут классические формы с ровным срезом, также нужно учитывать густоту волос, если они не очень густые, то нужно склоняться к ровному срезу. Нужно оговорить с мастером длину. Правильно выполненная стрижка сделает счастливым любого ее обладателя", – говорит Евгения.

Не забудьте о пенке и лаке

Как автор материала хочу добавить, что настолько вдохновилась беседой с нашими мастерами, что и сама решила сделать каре. Было немного непривычно, и я переживала, подойдет ли этот тип стрижки моей форме лица. Как оказалось, подошел. Если у вас круглое лицо, крупные черты лица, вы смело можете делать каре. Попросите мастера придать объем волосам в затылочной части головы. Не забывайте о пенке и лаке для волос, чтобы делать прическу объемной.

Каре – самый популярный тип стрижки Фото: facebook.com/anneponomarenko

Кто из звезд носит каре?

Многие мировые и украинские знаменитости – большие поклонницы каре. Вот буквально недавно мы писали о том, что Вера Кекелия сменила прическу – певица укоротила свою стрижку, сделав очень стильный боб.

Вера Кекелия Фото: instagram.com/kekeliavera

Не так давно Светлана Лобода решила сделать себе каре.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Оля Цибульская выбрала вариант покороче!

Певица Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Недавно и Джамала постриглась – теперь артистка носит каре с челкой.

Джамала сменила прическу Фото: instagram.com/jamalajaaa

А вот Ирина Шейк на обложке Bazaar с короткой стрижкой – волшебная, правда?

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

А вот Ким Кардашьян рекламирует свои духи. Более длинный вариант, но ей тоже к лицу.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Селена Гомес – обладательница круглого личика – как видим, каре ей тоже очень к лицу! Добавьте легкую завивку – и образ готов!

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

А вот, посмотрите, как каре подходит младшей сестре Ким – Кендалл Дженнер! И хоть сейчас у девушки длинные локоны, ранее она нередко появлялась на красных дорожках с более короткими волосами.

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

В общем, не бойтесь экспериментировать, продумайте, какой именно тип каре вы хотите сделать, и смело озвучивайте свои пожелания парикмахеру!

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