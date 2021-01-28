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Дружина Михайла Єфремова зажадала віддати їй всі заховані гроші

Сьогодні, 16:40

Соф'я Круглікова просить актора дати доступ до його банківського сейфу

Актор Михайло Єфремов, якого засудили до семи з половиною років тюремного ув'язнення, перед тим, як вирушити до колонії, закрив всі свої заощадження в банківському сейфі. Тепер його дружина Соф'я Круглікова вимагає віддати їй всі гроші. Михайло відмовляється, повідомляє Mash.

Доступ до сейфу, як з’ясувалося, з усієї родини є тільки у Єфремова, а дружини і дітей актора – немає.

"Тепер дружина артиста Софія Круглікова посилає до нього в колонію своїх адвокатів і вимагає підписати передачу прав на банківський сейф. Актор ні в яку: стійко тримає оборону. Круглікова лютішає і йде на крайні заходи: відмовляється надсилати йому передачки", – пише Mash.

Сама дружина Єфремова поки не прокоментувала цю інформацію.

Михайло Єфремов і Соф'я Круглікова
Михайло Єфремов і Соф'я Круглікова
Фото: Getty Images, Facebook-сторінка Сергія Лаврова

Нагадаємо, 8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП, яка сталася 8 червня минулого року в Москві. Тоді Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів в фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер в лікарні. Експертиза знайшла в крові Михайла Єфремова алкоголь і наркотики.

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