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Дружина Олександра Скічка: "Він свідомо пішов на те, що його утримуватиме дружина"

Сьогодні, 17:47

Єлизавета Скічко зізналася, що шоумен фінансово залежить від неї

Нещодавно ведучого і шоумена Олександра Скічка офіційно призначили головою Черкаської ОДА. Його дружина Єлизавета Юрушева розповіла, що чоловік фінансово залежить від неї та її родини.

Єлизавета зізналася, що будучи артистом Олександр заробляв добре, але коли вирішив піти в політику, його доходи в рази зменшилися.

Про це дочка мільярдера Леоніда Юрушева розповіла в інтерв'ю Vласть vs Vлащенко, опублікованому в YouTube.

Єлизавета Юрушева
Скріншот з відео

"Коли він пішов у політику, то почав бути фінансово від мене залежним. Для нього це був дуже переломний момент, коли розумів, що хоче, що у нього є політичні амбіції, але отримувати він нічого не буде", – зізналася дружина Скічко.

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Проте, пара обговорювала це рішення, і Олександр усвідомлено пішов на те, що його буде утримувати дружина та її родина. "Це дуже важко було", – додала Єлизавета.

Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою
Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою
Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева почали зустрічатися в 2016 році. Через рік вони одружилися. До цього шоумен був одружений на продюсерці, яка була старшою за нього на 10 років. Їхній шлюб тривав 4 роки.

Всі подробиці особистого життя і кар'єри Олександра Скічка ми розповідали тут.

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