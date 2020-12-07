"Иди проспись": телеведущего затравили за тарелку "русского борща"

Пост Андрея Бочарова возмутил украинцев

Даже после международных судебных разбирательств в Facebook регулярно возникают ожесточенные споры о том, чей борщ – украинский или российский. Очередной скандал разгорелся после того, как российский телеведущий, актер и юморист Андрей Бочаров опубликовал фотографию с тарелкой "русского борща".

"После катка отлично заходит русский борщ", – написал шоумен в Facebook.

Этот пост возмутил украинцев и собрал тысячи комментариев.

"Иди проспись", "Не бывает такого борща. Борщ может быть только украинским", "В Украине – борщ, в России – щи", "Борщ украинский едите, а вот борщевик все не можете победить на Московщине", "Русский борщ – один из классических примеров оксюморона. Есть еще такие: "нематерящийся россиянин" и "медведь-вегетарианец".

Напомним, ранее 37-летний американец Киллиан Деро Гоффман из Нью-Йорка возмутился вывеской заведения общественного питания в США, принадлежащего гражданам РФ, где было указано, что борщ – это российское блюдо. Мужчина подал в суд иск о намеренном обмане потребителей и доказал, что указанная в меню информация не соответствует действительности.

Смотрите видео: украинка встала на защиту украинского борща

К слову, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами.

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