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Антон Птушкин о родном Луганске: "Чувство дома – это для меня боль, потерянная вещь"

Сегодня, 18:10

Блогер и ведущий поделился воспоминаниями о переезде в столицу

Известный украинский тревел-блогер Антон Птушкин поделился размышлениями о чувстве дома. В родном Луганске ведущий не был с 2014 года, после начала конфликта на Донбассе.

Антон дал большое интервью Юрию Дудю, где рассказал о том, что переехал в Киев из Луганска еще в 2012 году, а в родном городе не был уже целых шесть лет.

"Я живу в съемной квартире, моя мама – тоже. Я перевез ее после начала событий на Донбассе. Для меня вообще чувство дома – это некая боль, потерянная вещь. С 2014 года я не был в Луганске. Не то чтобы я туда часто ездил (хотя – часто), я уехал оттуда в 2012 году", – поделился Антон.

Антон Птушкин
Антон Птушкин
Фото: instagram.com/ptuxerman

По словам ведущего, ему хватает и съемной квартиры. Антон придерживается правила "умеренности во всем", довольствуясь малым. Тем не менее он вложил деньги в строительство квартиры, пока живет в арендованных апартаментах. Птушкин объяснил почему.

"Вот это ощущение, что где-то на планете Земля есть место, куда ты можешь в любой момент вернуться, – чисто психологическое ощущение. И там тебя ждут, любят, и есть улица, по которой ты ходил в школу, – это очень греет. Когда не стало этого места… Конечно, я поборол это все в себе, и Киев стал моим домом, но мне этого дома очень не хватало", – рассказал Антон.

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