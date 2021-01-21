Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

Скичко участвовал в нескольких шоу талантов и вел "Евровидение" в 2017 году

В среду, 20 января, Кабинет Министров согласовал назначение народного депутата и шоумена Александра Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Александр Скичко, в прошлом – популярный ведущий, комик и шоумен, сейчас – народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа".

Сегодня.Lifestyle собрали все, что нужно знать о политике и шоумене Александре Скичко.

Детство и студенчество

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. В детстве Александр чуть не умер. Когда ему не было и года, его родители пережили настоящий шок, ведь едва не потеряла малыша. Высокая температура спровоцировала сильные судороги и произошла клиническая смерть.

Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko

В школе он принимал участие чуть ли не во всех культурных мероприятиях и концертах. Карьеру на телевидении Александр начал на телеканале О-TV, где был ведущим молодежной программы "Teen-клуб". Александр Скичко принимал участие и даже стал победителем шоу "Караоке на Майдане". В 18 лет он покорил проект "Україна має талант", выйдя в финал. На сцене шоу Скичко искусно изображал знаменитостей. Позже жанр пародии стал визитной карточкой Александра.

В 2010 году Скичко дошел до финала российского шоу "Минута славы". Он также был ведущим утреннего шоу "Добрый МОНИНГ" на российском телеканале "Муз-ТВ". Вел утреннее шоу "Подъем" на Новом канале в 2012-2013 годах.

В 2013 году Александр окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика".

Карьера

В 2015 году Александр вел шоу "Співай як зірка" на телеканале "Украина". Скичко также был ведущим программы "Зірковий шлях", которая тоже выходит на телеканале "Украина". Кроме этого, Скичко вел утреннее шоу Let’s go show на радио NRJ.

В 2017 году вел церемонию Первой национальной кинопремии "Золота дзиґа". Одно из самых значимых событий в его карьере артиста – "Евровидение". Вместе с Тимуром Мирошниченко и Владимиром Остапчуком, который сейчас ведет шоу "Маска" на телеканал "Украина", Скичко провел международный песенный конкурс в 2017 году в Киеве.

Ведущий шоу "Дивовижні люди" Александр Скичко Фото: телеканал "Украина"

Благотворительность

Кроме шоу-бизнеса и политики Александр Скичко принимал активное участие в сфере благотворительности.

В 2018 году Александр Скичко поддержал благотворительный проект Нelenmarlentshirt, средства от которого направлены на закупку саженцев для ботанического сада им. Фомина в Киеве. В том же году Скичко принял участие в благотворительном вечере фонда "Таблеточки".

В марте 2019 года в Киеве, Александр Скичко провел первый благотворительный аукцион "Твори добро", посвященный памяти трагически погибшей звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской.

Александр Скичко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Личная жизнь

в 20-тилетним возрасте Александр Скичко женился на продюсере, которая была старше его на 10 лет. В браке шоумен и будущий политик состоял четыре года. По словам Александра Скичко, со своей избранницей он познакомился сразу после того, как покинул родительское гнездо. У ведущего не было сомнений в том, что именно с этой девушкой он хочет создать семью. 10-летняя разница в возрасте не пугала Александра, и вместе с любимой он строил планы на будущее. Однако паре, к сожалению, не суждено было быть вместе.

В 2016 году Александр стал встречаться с дочкой украинского миллиардера Леонида Юрушева, владелицей отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизаветой Юрушевой. В 2017-м пара поженилась.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

После новости о свадьбе в Сети стали писать о браке по расчету, мол, Александр женился на Елизавете только из-за того, что она из состоятельной семьи. Однако Александр отрицает этот факт, доказывая, что действительно любит свою избранницу.

"Лиза – уникальный человек с уникальным воспитанием. В ней сочетаются несочетаемые вещи, например, женственность, самостоятельность, целеустремленность и одновременно воспитанность. Она очень порядочная. Я могу много качеств перечислять, за которые я ее очень люблю", – делился Скичко в интервью Сегодня.Lifestyle.

У Елизаветы Юрушевой есть сын от предыдущего брака. C Александром они также воспитывают, по их словам, общую дочь Наталью. Хотя ранее в СМИ не раз сообщали, что дочь Елизаветы – не родной ребенок Александра, Юрушева и Скичко всегда опровергали эти слухи.

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