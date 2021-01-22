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Супермодель Джиджи Хадид наконец рассекретила имя своей дочери

Сегодня, 09:35

Знаменитость впервые стала мамой осенью

Джиджи Хадид впервые стала мамой осенью прошлого года. Супермодель все еще не показала лицо малышки, а ее имя скрывала несколько месяцев. Только сейчас стало известно, как Хадид назвала своего общего с Зейном Маликом ребенка.

В описании своего профиля в Instagram 25-летняя Джиджи Хадид написала, что она "мама Каи", таким образом рассекретив, какое имя подарила малышке дочке.

Скриншот: instagram.com/gigihadid

Отцом ребенка Джиджи Хадид является известный американский певец и экс-участник One Direction Зейн Малик. Их роман начался в 2015 году. В течение этих лет пара то расходилась, то мирилась несколько раз.

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Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик
Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик
Фото: Getty Images

В 2020 году стало известно, что Джиджи и Зейн станут родителями. Об этом знаменитости сообщили в Instagram после того, как вместе отпраздновали день рождения Хадид.

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Напомним, что недавно Джиджи Хадид показала новые редкие фото с маленькой дочкой.

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