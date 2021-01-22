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Супермодель Джіджі Хадід нарешті розсекретила ім'я своєї дочки

Сьогодні, 09:35

Знаменитість вперше стала мамою восени

Джіджі Хадід вперше стала мамою восени минулого року. Супермодель все ще не показала обличчя малятка, а її ім'я приховувала кілька місяців. Тільки зараз стало відомо, як Хадід назвала свого спільну із Зейном Маліком дитину.

В описі свого профілю в Instagram 25-річна Джіджі Хадід написала, що вона "мама Каї", таким чином розсекретивши, яке ім'я подарувала доньці.

Скріншот: instagram.com/gigihadid

Батьком дитини Джіджі Хадід є відомий американський співак і екс-учасник One Direction Зейн Малік. Їхній роман почався в 2015 році. Протягом цих років пара то розходилася, то мирилася декілька разів.

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Модель Джіджі Хадід і Зейн Малік
Модель Джіджі Хадід і Зейн Малік
Фото: Getty Images

У 2020 році стало відомо, що Джіджі і Зейн стануть батьками. Про це знаменитості повідомили в Instagram після того, як разом відсвяткували день народження Хадід.

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Нагадаємо, що недавно Джіджі Хадід показала нові рідкісні фото з маленькою донькою .

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