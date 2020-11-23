Джиджи Хадид показала новые редкие фото с маленькой дочкой
Модель не стала демонстрировать лицо малышки
Известная американская модель Джиджи Хадид, которая недавно впервые стала мамой, потихоньку знакомит всех со своей маленькой дочкой. На странице в Instagram она показала фото с малышкой. Понятно, что сейчас лицо младенца Джиджи еще не показывает, но фанаты звезды надеются, что это скоро произойдет.
На снимках модель позирует с малышкой на фоне природы.
В фотогалерею она также добавила фото украшенной елки. Да, рановато Хадид начала отмечать Рождество...
В комментарии к публикации модель так и написала – для своей дочки она решила устроить праздник немного раньше.
В комментариях коллеги и поклонники Джиджи уже растаяли, как пломбир под июльским солнцем: "Какие милые фото", "Боже, как красиво", "Вы такие прекрасные", "Самые ценные моменты, красиво".
Напомним, Джиджи Хадид и Зейн Малик показали первый Хэллоуин своей дочери.
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