Джиджи Хадид показала новые редкие фото с маленькой дочкой

Модель не стала демонстрировать лицо малышки

Известная американская модель Джиджи Хадид, которая недавно впервые стала мамой, потихоньку знакомит всех со своей маленькой дочкой. На странице в Instagram она показала фото с малышкой. Понятно, что сейчас лицо младенца Джиджи еще не показывает, но фанаты звезды надеются, что это скоро произойдет.

На снимках модель позирует с малышкой на фоне природы.

Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

В фотогалерею она также добавила фото украшенной елки. Да, рановато Хадид начала отмечать Рождество...

Джиджи Хадид уже начала праздновать Рождество Фото: instagram.com/gigihadid

В комментарии к публикации модель так и написала – для своей дочки она решила устроить праздник немного раньше.

В комментариях коллеги и поклонники Джиджи уже растаяли, как пломбир под июльским солнцем: "Какие милые фото", "Боже, как красиво", "Вы такие прекрасные", "Самые ценные моменты, красиво".

Напомним, Джиджи Хадид и Зейн Малик показали первый Хэллоуин своей дочери.

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