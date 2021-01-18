Это официально: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

Слухи о пополнении в звездной семье появились еще летом

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз. Слухи об этом ходили еще летом, но только сейчас певец сообщил, что у них с Джессикой действительно родился второй малыш.

Тимберлейк стал гостем шоу Эллен Дедженерес. Во время эфира он подтвердил информацию о втором ребенке, а также рассекретил его пол и имя.

"Его зовут Финес. Он потрясающий и такой милый. Никто не спит. Но мы в восторге и очень счастливы", – сказал Тимберлейк.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Getty Images

При этом сама Эллен Дедженерес заявила, что была в курсе того, что Джессика и Джастин готовятся к пополнению в семье. Она вспомнила, как узнала о беременности Джессики.

"По-моему, мы общались с тобой по FaceTime, и ты спросил, хочу ли я узнать секрет. А потом вошла Джессика, ты положил руку ей на живот и сказал: "У меня будет еще один ребенок!", – поделилась ведущая.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали встречаться в 2007 году. Они на время расставались в 2011-м, но уже через год снова были вместе.

Бил и Тимберлейк воспитывают сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, который родился в 2015-м.

Мы также писали, что Джастина Тимберлейка заподозрили в измене – знаменитого певца застукали в компании молодой актрисы. После этого Джастин публично извинился перед женой, прояснив ситуацию.

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