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Без политики не обошлось: Наталья Сумская призналась, почему не общается с сестрой и племянницей

Сегодня, 14:14

Наталья призналась, что в последнее время их с Ольгой стиль жизни стал кардинально отличаться, и времени на общение у сестер стало меньше

Наталья Сумская, которая отмечает сегодня свое 65-летие, призналась, что в последнее время у них с ее сестрой Ольгой довольно напряженные отношения.

По словам Натальи, у них с Ольгой "разный стиль жизни" и без политики тут не обошлось. На уточнение ведущей о влиянии политической ситуации на отношения сестер, Сумская ответила:

"Не без того. Безусловно. И позиционирование себя в обществе... Поэтому я не могу указывать людям, как им жить, – говорит Наталья в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина". – Я выбираю так жить, кто-то выбирает иначе. И здесь ничего такого нет. Мы уже взрослые".

Ольга и Наталья Сумские, Антонина Паперная
Ольга и Наталья Сумские, Антонина Паперная
Фото: instagram.com/olgasumska, Instagram/tonya_papernaya, Facebook/Наталія Сумська

Сумская призналась, что за жизнью сестры она следит не вживую, а чаще всего благодаря соцсетям, ведь созваниваются они редко.

"Некогда, действительно. Всю жизнь Оли мы видим в Facebook, там нет проблем с этим. Почти каждый шаг отражается на публике, и здесь нет проблемы увидеть, что она делает чуть ли не каждую минуту", – объясняет Сумская.

Наталья призналась, что против активного использования соцсетей и выставления своей жизни напоказ.

"У меня другой взгляд на это, но я никогда этого не сделаю. Потому что достаточно взрослые женщины, актрисы. И нет в этом никакой необходимости", – говорит Наталья.

Влияет политический момент и на общение Натальи со старшей племянницей. На вопрос ведущей, общается ли Наталья с племянницей Тоней Паперной, которая давно проживает в России, актриса ответила: "Нет, это уже другая страна, уже совсем другая семья".

Смотрите полное интервью Натальи Сумской "Зірковому шляху":

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская показала себя без одежды и разозлила подписчиков.

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Ольга Сумская
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