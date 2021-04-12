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Дочь Сумской впервые рассказала о буллинге в школе: Меня уничтожали как физически, так и словесно

Сегодня, 14:40

Анна Борисюк рассказала об испытаниях, через которые прошла в школьные годы

Дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка, который недавно получил почетное звание, Анна Борисюк впервые рассказала о буллинге, который пережила в школе, а также начале своего актерского пути.

Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" 19-летняя Анна Борисюк поделилась, с чего начался ее актерский путь и о том, почему ей нелегко далось решение продолжать актерскую династию семьи.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна Борисюк
Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна Борисюк
Фото: instagram.com/annborisyuk

"Меня уничтожали как физически, так и словесно. Поэтому я уже не знала, за какое живое место зацепиться… Больше конечно девочки цеплялись. Просто каждый раз менялся состав класса и почему-то все ребята, будто их подговорили, просто набрасывались на меня. И так же учителя подхватывали весь этот общий прикол, стеб надо мной", – поделилась Аня.

Были случаи, призналась Анна, что даже за волосы дергали на глазах учителей. Но Ольга Сумская даже не знала, что происходило в школе у ее дочери. Обо всем Аня рассказала уже после выпуска.

"... я была в шоке. Говорю: "Доча, а чего ты мне раньше об этом не рассказала?" Мне очень жаль это слышать, как маме. Эта нервозность или состояние депрессии, которые я иногда замечала в ребенке, я думала тогда – из-за чего?", – рассказала Ольга Сумская.

Актриса вспомнила, что ей и самой в школьные годы досталось.

"Я была тогда гадким утенком. У меня были очки, я их всегда прятала, снимала. Называли батискаф, четырехглазая, дочь народных артистов, и что ты там, Сумская, расскажи нам тут. Я только вспоминала, что я выдерживала в школе. Мне тоже доставалось, поверьте", – вспомнила Ольга Сумская.

Ольга Сумская в детстве
Ольга Сумская в детстве
Фото: instagram.com/olgasumska

Впрочем, дочь Ольги Сумской нашла плюс в сложившейся ситуации, которая закалила ее перед будущей профессией. Но поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого на актерский факультет было задачей не из легких. Аня Борисюк призналась, что волнения и комплексы, навеянные ее окружением, сказались на ее уверенности.

"… я очень волновалась, не знала, как собраться, не могла рассчитывать на себя, на свои силы. И тогда мама была в отъезде. Мы созванивались с ней, она мне показывала упражнения по видео связи. Мы приседали вместе, настраивались, разучивали текст. Как-то она меня чем-то зарядила и дала такой мощный толчок", – поделилась Анна Борисюк.

Смотрите полностью выпуск "Зіркового шляху", где Аня Борисюк рассказала о своем первом испытании на съемках:

Ранее Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника".

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Ольга Сумская Виталий Борисюк дети звезд буллинг в школе
Источник: instagram.com/annborisyuk
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